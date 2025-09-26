Φαραντούρης: Εθνική συνεννόηση και αλλαγή πορείας με πράξεις εθνικής κυριαρχίας

Σε απολογισμό των συναντήσεων και μη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς και της θερμής υποδοχής Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, προχώρησε απ’ τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας αλλά και της Αντιπροσωπείας ΕΕ – ΗΠΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

«Ανησυχητική η θερμή υποδοχή Ερντογάν στον Λευκό Οίκο»

«Είναι προφανές ότι η Τουρκία βγαίνει αναβαθμισμένη απ’ τους διπλωματικούς χειρισμούς Ερντογάν», επισημαίνει ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Αυτό αλλάζει εκ βάθρων τις ισορροπίες και απαιτεί εθνική συνεννόηση και αλλαγή πορείας. Η στάση Ερντογάν στο Ρωσο-Ουκρανικό όπου κατάφερε και τα δύο μέρη να θεωρούν την Τουρκία φίλη χώρα και γεφυροποιό, η μη εμπλοκή στα εσωτερικά των ΗΠΑ (σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση), η διεκδίκηση στην Ευρώπη και οι πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή (σε αντίθεση με τον δικό μας αναχωρητισμό του “δεδομένου και σιωπηλού”), συνοψίζονται δυστυχώς στο καλωσόρισμα του Προέδρου Τράμπ: «Ο Πρόεδρος Ερντογάν είναι αξιοσέβαστος απ’ όλους. Όλοι τον σέβονται και τον υπολογίζουν όπως κι εγώ. Κρατά ουδετερότητα σε κάποια πράγματα – κι εμένα μου αρέσει να είμαι ουδέτερος – αλλά αν θέλει μπορεί να επηρεάσει».

«Εξευτελιστική η ακύρωση της συνάντησης απ’ τον Ερντογάν»

Αναφορικά με την ακύρωση της Συνάντησης Ερντογάν- Μητσοτάκη απ’ τον Τούρκο Πρόεδρο, την χαρακτήρισε «εξευτελιστική». Όπως τόνισε ο κ. Φαραντούρης «δεν είναι η πρώτη φορά που η πατρίδα μας απαξιώνεται έτσι στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, κάτι που ασφαλώς μας προσβάλλει όλους. Θυμόμαστε την ακύρωση της συνάντησης απ’ τον πρώην Βρετανό Πρωθυπουργό Σούνακ επειδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός “αθέτησε τη συμφωνία που είχαν κάνει”. Τώρα ο Ερντογάν ματαιώνει συνάντηση (στο Σπίτι της Τουρκίας) για τον ίδιο λόγο, όπως διέρρευσαν. Εξευτελισμός».

«Άμεσα πράξεις άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Υπό το φως της προκλητικής ομιλίας Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε η Ελλάδα να προχωρήσει άμεσα σε άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. «Θα έπαιρνα το αεροπλάνο και θα ενημέρωνα όλες τις κυβερνήσεις σε ΕΕ-ΗΠΑ και θα προχωρούσα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου. Ασφαλώς δεν θα είχα συμφωνήσει κρυφά να ζητώ την τουρκική συναίνεση ακόμη και για στοιχειώδεις πράξεις κυριαρχίας. Εξάλλου, μετά τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας των τελευταίων ετών, θα θεωρούσα ότι έχει παραβιαστεί η περίφημη Διακήρυξη των Αθηνών (που ξέπλυνε τις εχθρικές ενέργειες της Τουρκίας) κι άρα δεν μας δεσμεύει».

«Πρόκληση οι εναγκαλισμοί Μητσοτάκη – Jolani»

Ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε «πρόκληση» τη θερμή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, πρώην τρομοκράτη της al qaeda/al nusra, Αl Jolani, «την ώρα που η Κοιλάδα των Χριστιανών στην Συρία κατακαίγεται μέρες τώρα και οι διώξεις συνεχίζονται».

«Είχα πρώτος αποκαλύψει την επικείμενη συνάντηση και είχα ζητήσει απ’ τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση για τις δολοφονίες ελληνορθόδοξων Χριστιανών, Αλαουιτών και Δρούζων, τις οποίες έζησα από κοντά κατά την επίσκεψή μου στη Συρία το Μάρτιο τις ημέρες των μεγάλων σφαγών, για τις διώξεις και εθνοκαθάρσεις, για το μακελειό στον Προφήτη Ηλία Δαμασκού, για τους εμπρησμούς αυτών των ημερών στα χριστιανικές περιοχές. Δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρκέστηκε να «εκφράσει την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της Συρίας…».

