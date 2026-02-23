Φαραντούρης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει έρευνα για το ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα

Η αποκάλυψη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για ευρωπαϊκή έρευνα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Φαραντούρης: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοίγει έρευνα για το ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα
23 Φεβ. 2026 12:26
Pelop News

Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής ο ανεξαρτητος Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αποκαλύπτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά έρευνα για χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα .

Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) έκανε δεκτή την αναφορά δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και προχωρά στην εις βάθος εξέταση του φακέλου αφού πιθανολόγησε ότι η περίπτωση του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα (σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν ρυθμίσει το ζήτημα εδώ και χρόνια) χρήζει περαιτέρω εξέτασης παρά την πρόσφατη ρύθμιση του νόμου 5264/2025.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη «η ρύθμιση του ν. 5264/2025 δεν πληροί τα κριτήρια ασφάλειας δικαίου και προστασίας του καταναλωτή. Ο ελληνικός νόμος 5264/ 2025, που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε τα ζητήματα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που ταλαιπωρούν χιλιάδες δανειολήπτες για πάνω από δέκα χρόνια, μόνο αυτό δεν κάνει.

Διότι:

Α. Είναι περιορισμένης έκτασης
Β. Προβλέπει εθελοντική ένταξη και μετατροπή της οφειλής σε € ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία
Γ. Δεν έχει αναδρομική διόρθωση
Δ. Βασίζεται στην αποδοχή του συνόλου της οφειλής και
Ε. Προϋποθέτει παραίτηση από μελλοντικές διεκδικήσεις».

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικόλας Φαραντούρης τονίζει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάζει την εις βάθος εξέταση της υπόθεσης και εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον αγώνα για δικαίωση των χιλιάδων δανειοληπτών».

 

