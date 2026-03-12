Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: Τι συμβαίνει με το βάρος μετά τη διακοπή της θεραπείας;

Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας: Τι συμβαίνει με το βάρος μετά τη διακοπή της θεραπείας;
12 Μαρ. 2026 22:01
Pelop News

Τα φάρμακα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, έχουν φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας σημαντική απώλεια βάρους και βελτίωση της ποιότητας ζωής για πολλούς ασθενείς. Ωστόσο, νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Cambridge, που δημοσιεύθηκε στο eClinicalMedicine, δείχνει ότι η διακοπή της θεραπείας συνοδεύεται από μερική επαναπρόσληψη βάρους.

Σύμφωνα με την ανάλυση 48 μελετών, ένας χρόνος μετά τη διακοπή των φαρμάκων, οι ασθενείς ανακτούν κατά μέσο όρο περίπου το 60% της απώλειας βάρους. Μετά τις 60 εβδομάδες, η αύξηση επιβραδύνεται και σταθεροποιείται, με περίπου το 25% της αρχικής απώλειας να διατηρείται μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, κάποιος που έχασε 20% του σωματικού του βάρους ενδέχεται να διατηρήσει μόνιμα περίπου 5%.

Η δράση των φαρμάκων GLP-1 στηρίζεται στον υποδοχέα πεπτιδίου τύπου γλυκαγόνης-1, ο οποίος μειώνει την όρεξη και ελέγχει τα επίπεδα σακχάρου. Όταν η αγωγή διακόπτεται, «σηκώνεται το πόδι από το φρένο της όρεξης», όπως εξηγούν οι ερευνητές, με αποτέλεσμα την ταχεία επαναπρόσληψη βάρους. Παράλληλα, κάποιοι ασθενείς διατηρούν υγιεινές συνήθειες διατροφής, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την πλήρη επαναφορά των κιλών.

Ένα κρίσιμο ερώτημα αφορά τη μυϊκή μάζα: η απώλεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας περιλαμβάνει έως και 40%-60% άλιπη μάζα. Δεν είναι σαφές κατά πόσο το βάρος που επανακτάται περιλαμβάνει μυϊκό ιστό ή κυρίως λίπος, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική υγεία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η διατήρηση της απώλειας βάρους απαιτεί μόνιμες αλλαγές στη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα. Τα φάρμακα προσφέρουν σημαντική βοήθεια, αλλά η μακροχρόνια επιτυχία εξαρτάται από τη συνδυαστική στρατηγική υγιεινού τρόπου ζωής.

