Φαρμάκης στην ΕΝΠΕ: «Τώρα είναι η ώρα για μία σημαντική επένδυση στην Αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή Ελλάδα!»

Ως ευκαιρία για να ανοίξει ένας νέος κύκλος στην Αυτοδιοίκηση, χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που είναι «προ των πυλών», μιλώντας σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Ο κ. Φαρμάκης, υπογράμμισε την ανάγκη για «ένα μεγάλο άλμα» και όχι για «άλλο ένα μικρό και διστακτικό βήμα σαν αυτά που έγιναν στο παρελθόν», προσθέτοντας ωστόσο την πεποίθηση πως «ο αγώνας της Αυτοδιοίκησης είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ, άρα όποιος τον τρέχει, ξέρει πως δεν υπάρχουν γραμμές τερματισμού, μόνο επόμενα βήματα». Μάλιστα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «παιδί της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης», υπογράμμισε πως οι ανάγκες βελτιώσεων θα είναι διαρκείς και μετά τη νομοθέτηση του νέου Κώδικα. «Έτσι είναι η ζωή, έτσι προχωράει ο άνθρωπος. Και έτσι προχωράει και ένας θεσμός που υπηρετεί ανθρώπους. Εύχομαι, ωστόσο, τα χρόνια που πέρασαν να μας δίδαξαν πολλά. Να μας έδειξαν ότι τα βουνά τα ανεβαίνεις με δυνατές δρασκελιές και όχι περιμένοντας τις πλαγιές να γίνουν πεδιάδες. Γι’ αυτό και εύχομαι, να μικρύνουν κατά πολύ οι αποστάσεις που μας χωρίζουν από μια πραγματικά συμμετοχική δημοκρατία και μια Ελλάδα, όπου η Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι ο “υποκατάστατος” του κράτους, αλλά ο δεύτερος δυνατός πνεύμονας του. Γιατί χωρίς δύο πνεύμονες, καμία χώρα δεν μπορούν να αναπνεύσει βαθιά» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ακόμα, κατά την ομιλία του ο κ. Φαρμάκης μίλησε για δύο «μύθους», που όπως επεσήμανε, πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Ο πρώτος, αφορά την πεποίθηση που υπάρχει σε κάποιους ότι «οι Αυτοδιοικητικοί ζητάνε πάντα περισσότερα χρήματα». Όπως είπε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, «η χρηματοδότηση είναι κρίσιμη, αλλά δεν είναι το καύσιμο που κινεί τον κινητήρα, είναι το λάδι που τον βοηθά να λειτουργήσει ομαλά». Γι’ αυτό υπογράμμισε τη σημασία μίας συνολικής στρατηγικής που πέρα από επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση πρέπει να εμπεριέχει και ιεράρχηση προτεραιοτήτων «Το κεντρικό κράτος έχει τις δικές του προτεραιότητες και είναι εθνικές. Και η Αυτοδιοίκηση όμως, έχει τις δικές της προτεραιότητες. Και είναι επίσης πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι όσο αναγκαίες είναι για το κράτος μας οι στρατηγικές επενδύσεις, άλλο τόσο σημαντικές είναι για εμάς τις Περιφέρειες ο καθαρισμός κάποιων ποταμών για να μην πλημμυρίσει ο κόσμος ή ακόμα και μία νέα πεζοδρόμηση για κάποιον δήμο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι ενώ είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άρα, δεν έχουμε και όλοι τις ίδιες ανάγκες ή προτεραιότητες. Και αυτό είναι πλούτος, όχι πρόβλημα» ανέφερε.

Ο δεύτερος μύθος που πρέπει να καταρριφθεί, σύμφωνα με τον κ. Φαρμάκη, είναι ότι υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης. «Πρώτος και δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης, δεν σημαίνει “ανώτεροι“ και “κατώτεροι”. Είμαστε δύο κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, που μόνο όταν είναι δεμένοι, μπορούν να τραβήξουν το κάρο της χώρας μπροστά. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είμαι περήφανος γιατί έχουμε πετύχει να δουλεύουμε ενωμένοι με όλους τους Δήμους. Δεν υπάρχουν ”εμίρηδες και κακομοίρηδες”, λοιπόν. Και όσοι επιχειρούν να διαιρέσουν την Αυτοδιοίκηση, προσφέρουν κακές υπηρεσίες στην κοινωνία» επεσήμανε, προσθέτοντας ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν δικό τους πορτοφόλι και πολλά από τα χρήματα που διαχειρίζονται μέσω του ΕΣΠΑ, του ΕΠΑ και άλλων προγραμμάτων, μετατρέπονται σε έργα προς όφελος της κοινωνίας από τους Δήμους. «Και τελικά, αυτό δεν είναι το ζητούμενο; Όχι να μετράμε ποιος υπέγραψε το έργο, αλλά ποιος ωφελήθηκε απ’ αυτό» τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φαρμάκης, σημείωσε την ανάγκη αποκέντρωσης και ενίσχυσης της περιφερειακής Ελλάδας και της περιφερειακής διακυβέρνησης. «Ζούμε σε εποχές όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Στεγαστική κρίση, δημογραφικό, ανάγκη για παραγωγική ανασυγκρότηση. Η απάντηση είναι μία: Αποκέντρωση. Η δύναμη να δοθεί ξανά εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: Στην Ελληνική περιφέρεια. Μπορούμε να δώσουμε ζωή στους τόπους που ερημώνουν, να φέρουμε φως εκεί που σβήνει το μέλλον, να χτίσουμε, όχι μόνο δρόμους και γέφυρες, αλλά ελπίδες και προοπτικές. Η χώρα μας διαθέτει πολλές ξεχασμένες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, τόπους που μπορούν να θρέψουν ανθρώπους και να οδηγήσουν στην προκοπή τους Έλληνες» σημείωσε, καταλήγοντας ως εξής: «Η Αυτοδιοίκηση είναι ο ζωντανός ιστός της χώρας και αξίζει μία σημαντική επένδυση σε αυτή, για να ζωντανέψει η περιφερειακή Ελλάδα. Τώρα είναι η στιγμή να τρέξουμε, να βαθύνουμε τη δημοκρατία και να δώσουμε λόγο και ρόλο στον πολίτη. Τώρα είναι η ώρα!».

