Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο του με τη Στυλιάνα Αβερκίου μοιράστηκε στα social media ο Φειδίας Παναγιώτου, μία ημέρα μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Ανοιχτός γάμος με εκατοντάδες καλεσμένους

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και γνωστός YouTuber επέλεξε να κάνει έναν ανοιχτό γάμο, με περίπου 800 καλεσμένους. Μάλιστα, μέρος των προσκλήσεων δόθηκε μέσω giveaway, ενισχύοντας τον ιδιαίτερο και σύγχρονο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Ρωσική Εκκλησία Αγίου Νικολάου, με πλήθος φίλων, συγγενών αλλά και followers να δίνουν το «παρών».

Εμφανίσεις με στυλ και κομψότητα

Ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε μαύρο φράκο για τη μεγάλη ημέρα, ενώ η Στυλιάνα Αβερκίου εμφανίστηκε με νυφικό με δαντελένιο πέπλο, εναρμονισμένο με το ύφος της τελετής.

Η διακόσμηση κινήθηκε σε παστέλ αποχρώσεις, ενώ στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας ξεχώρισε η παρουσία άμαξας, προσδίδοντας έναν παραμυθένιο τόνο στην ατμόσφαιρα.

Viral στιγμές και συγκίνηση

Ιδιαίτερα σχολιάστηκε η συγκίνηση του γαμπρού τη στιγμή που αντίκρισε τη νύφη, καθώς και η έξοδος του ζευγαριού από την εκκλησία, υπό τους ήχους κλασικής μουσικής.

Λίγες ώρες μετά την τελετή, η νύφη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, γράφοντας χαρακτηριστικά «We did it!». Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι εμφανίζεται να χοροπηδά πάνω σε κρεβάτι με τα ρούχα του γάμου, πριν καταλήξει αγκαλιασμένο.

Ένας γάμος που έγινε talk of the town

Ο γάμος του Φειδίας Παναγιώτου και της Στυλιάνα Αβερκίου κατάφερε να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με δεκάδες αναρτήσεις από καλεσμένους να αποκαλύπτουν στιγμές από τη βραδιά.

Η επιλογή ενός «ανοιχτού» γάμου, σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέδειξε το γεγονός σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα lifestyle events των τελευταίων ημερών.

