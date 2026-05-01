Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής και γνωστός YouTuber επέλεξε να κάνει έναν ανοιχτό γάμο, με περίπου 800 καλεσμένους. Μάλιστα, μέρος των προσκλήσεων δόθηκε μέσω giveaway, ενισχύοντας τον ιδιαίτερο και σύγχρονο χαρακτήρα της διοργάνωσης.

01 Μάι. 2026 20:09
Pelop News

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο του με τη Στυλιάνα Αβερκίου μοιράστηκε στα social media ο Φειδίας Παναγιώτου, μία ημέρα μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Ανοιχτός γάμος με εκατοντάδες καλεσμένους

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Ρωσική Εκκλησία Αγίου Νικολάου, με πλήθος φίλων, συγγενών αλλά και followers να δίνουν το «παρών».

Εμφανίσεις με στυλ και κομψότητα

Ο Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε μαύρο φράκο για τη μεγάλη ημέρα, ενώ η Στυλιάνα Αβερκίου εμφανίστηκε με νυφικό με δαντελένιο πέπλο, εναρμονισμένο με το ύφος της τελετής.

Η διακόσμηση κινήθηκε σε παστέλ αποχρώσεις, ενώ στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας ξεχώρισε η παρουσία άμαξας, προσδίδοντας έναν παραμυθένιο τόνο στην ατμόσφαιρα.

Viral στιγμές και συγκίνηση

Ιδιαίτερα σχολιάστηκε η συγκίνηση του γαμπρού τη στιγμή που αντίκρισε τη νύφη, καθώς και η έξοδος του ζευγαριού από την εκκλησία, υπό τους ήχους κλασικής μουσικής.

Λίγες ώρες μετά την τελετή, η νύφη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, γράφοντας χαρακτηριστικά «We did it!». Στο στιγμιότυπο, το ζευγάρι εμφανίζεται να χοροπηδά πάνω σε κρεβάτι με τα ρούχα του γάμου, πριν καταλήξει αγκαλιασμένο.

Ένας γάμος που έγινε talk of the town

Ο γάμος του Φειδίας Παναγιώτου και της Στυλιάνα Αβερκίου κατάφερε να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στα social media, με δεκάδες αναρτήσεις από καλεσμένους να αποκαλύπτουν στιγμές από τη βραδιά.

Η επιλογή ενός «ανοιχτού» γάμου, σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέδειξε το γεγονός σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα lifestyle events των τελευταίων ημερών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ