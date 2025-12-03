Φερτάκης: «Με την βοήθεια των φιλάθλων θα πάρουμε τη νίκη»

Φερτάκης: «Με την βοήθεια των φιλάθλων θα πάρουμε τη νίκη»
03 Δεκ. 2025 19:52
Pelop News

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας διανύει μια εξαιρετική περίοδο, που τη βρίσκει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Α2 Εθνικής. Η ομάδα προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον επόμενο αγώνα το ερχόμενο Σάββατο εντός έδρας, με την Πετρούπολη, όπου στόχος είναι η καθαρή νίκη και οι τρεις βαθμοί.

Ο πασαδόρος της ομάδας Σωτήρης Φερτάκης, σχολιάζοντας την μέχρι τώρα πορεία, δήλωσε: «Η ομάδα πάει πολύ καλά και βρίσκεται δίκαια ψηλά στη βαθμολογία. Καθημερινά δουλεύουμε στην προπόνηση ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Στον επόμενο αγώνα με την Πετρούπολη, με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, θέλουμε να δείξουμε σοβαρότητα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, προκειμένου να πάρουμε την καθαρή νίκη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μαρινάκης: Το «rebranding» Τσίπρα έγινε το πιο σύντομο ανέκδοτο της πολιτικής σκηνής
21:55 Θεσσαλονίκη: Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
21:42 Πιερρακάκης : Ενίσχυση ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη
21:28 Λιθουανία: Νέο κλείσιμο αεροδρομίου λόγω υπόπτων «αερόστατων» στον εναέριο χώρο
21:21 Πάτρα: Επανήλθε το ρεύμα στην Αγυιά
21:13 Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: «Η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος εταίρος των αμερικανικών εταιρειών»
21:03 Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Είμαι υπερήφανος για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση, μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα» ΒΙΝΤΕΟ
20:54 Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα καλύψει τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας 2026-2027
20:45 Στη Βιέννη ο Γεραπετρίτης για την 32η Υπουργική Σύνοδο του ΟΑΣΕ
20:34 Πάτρα: Χωρίς ρεύμα η Αγυιά, εκτεταμένη διακοπή, τι συνέβη
20:25 Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: «Η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη» ΒΙΝΤΕΟ
20:13 Ρούτε: Καθοριστικός ο ρόλος Τραμπ για άρση του αδιεξόδου στον πόλεμο της Ουκρανίας
20:05 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Ευζώνους και Προμαχώνα
19:52 Φερτάκης: «Με την βοήθεια των φιλάθλων θα πάρουμε τη νίκη»
19:52 Συνάντηση Χατζηδάκη – Γκίλφοϊλ: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές συνεργασίες και επενδύσεις
19:44 Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την κακοκαιρία
19:33 Θανατηφόρο δυστύχημα στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη «βούτηξαν» με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι
19:27 Κάτω Αχαΐα: Παραταγμένα τα τρακτέρ στην Εθνική, έκλεισαν τον κόμβο ΦΩΤΟ
19:16 Παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα: Ποιοι δίνουν το παρών στο Παλλάς ΦΩΤΟ
19:07 Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ