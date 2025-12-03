Φερτάκης: «Με την βοήθεια των φιλάθλων θα πάρουμε τη νίκη»

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας διανύει μια εξαιρετική περίοδο, που τη βρίσκει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Α2 Εθνικής. Η ομάδα προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον επόμενο αγώνα το ερχόμενο Σάββατο εντός έδρας, με την Πετρούπολη, όπου στόχος είναι η καθαρή νίκη και οι τρεις βαθμοί.

Ο πασαδόρος της ομάδας Σωτήρης Φερτάκης, σχολιάζοντας την μέχρι τώρα πορεία, δήλωσε: «Η ομάδα πάει πολύ καλά και βρίσκεται δίκαια ψηλά στη βαθμολογία. Καθημερινά δουλεύουμε στην προπόνηση ώστε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Στον επόμενο αγώνα με την Πετρούπολη, με τη βοήθεια των φιλάθλων μας, θέλουμε να δείξουμε σοβαρότητα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, προκειμένου να πάρουμε την καθαρή νίκη».

