Φέτα σε κίνδυνο: Το ΥΠΑΑΤ προειδοποιεί — ο εμβολιασμός στην ευλογιά μπορεί να την «θάψει»

Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει οδηγήσει στη θανάτωση περισσότερων από 275.000 ζώων από τον Αύγουστο του 2024, προκαλώντας τεράστια απώλεια στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΑΑΤ, ο εμβολιασμός δεν αποτελεί βιώσιμη απάντηση στο πρόβλημα.

«Η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη ούτε εμπορικά ασφαλής. Αντίθετα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη φέτα, την αιγοπροβατοτροφία και την οικονομία της χώρας», υπογράμμισαν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως επισημαίνουν, σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός για την ευλογιά, ενώ η εμπειρία της Τουρκίας δείχνει πως η νόσος παραμένει ενδημική παρά τους εμβολιασμούς.

Την ίδια θέση στηρίζει και ο καθηγητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, Γεώργιος Αρσένου, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ούτε αξιόπιστα τεστ διαφοροποίησης για να ξεχωρίζεται ένα εμβολιασμένο από ένα μολυσμένο ζώο. «Χωρίς αυτά, κάθε θετικό δείγμα θα οδηγεί σε σφαγή κοπαδιού, ακόμη κι αν τα ζώα είναι εμβολιασμένα», σημειώνει.

Επιπλέον, τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ προειδοποιούν ότι ένας εμβολιασμός θα είχε άμεσο πλήγμα στις εξαγωγές φέτας, προϊόντος ΠΟΠ με αξία 1 δισ. ευρώ ετησίως. «Η Ελλάδα παραμένει σήμερα σε καθεστώς “καθαρής χώρας”. Αν χαθεί, θα χρειαστούν 8-10 χρόνια για να αποκατασταθεί, κάτι που καμία οικονομία δεν αντέχει», τόνισαν.

Στο μεταξύ, οι ίδιοι αναγνωρίζουν ελλείψεις στην εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας από τους κτηνοτρόφους, κάτι που διευκολύνει την εξάπλωση της νόσου. Γι’ αυτό, όπως υποστηρίζουν, η μόνη στρατηγική με προοπτική είναι η αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων εκρίζωσης, με θανατώσεις, απολυμάνσεις, ελέγχους και ουσιαστική στήριξη στους παραγωγούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



