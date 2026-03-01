Φεύγουν τρομαγμένοι από το Τελ Αβίβ Ιτούδης και παίκτες!

Εκτός Ισραήλ θα μεταφερθούν την Κυριακή (1/3) οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Ελάτ όπου θα περάσει στην Ιορδανία, ενώ από εκεί θα μεταφερθεί στο Βελιγράδι ή στη Σόφια, ανάλογα το πού θα διεξαχθεί το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague.

Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως η ομάδα θα αποχωρούσε από το Σάββατο (3/1), όπως οι παίκτες φοβήθηκαν να φύγουν υπό την απειλή των πυραύλων.

