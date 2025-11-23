Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών: Μια όμορφη μουσική βραδιά υπό τους ήχους του Μπετόβεν

Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα Μπετόβεν στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών: Μια όμορφη μουσική βραδιά υπό τους ήχους του Μπετόβεν
23 Νοέ. 2025 12:05
Οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν μια όμορφη μουσική βραδιά με τις Μαρία Ευστρατιάδη στο πιάνο, Βανέσσα Αθανασίου στο βιολί, Έλλη Φιλίππου στο τσέλο και τη μεσόφωνο Laura Mamakos στο τραγούδι σε έργα του L.v. Beethoven. Μια συναυλία με δύσκολα έργα, περιλαμβάνοντας και τραγούδια από τον κύκλο Folk Songs for voice and piano trio που σπάνια ερμηνεύονται.

Ο Μπετόβεν συνέθεσε τουλάχιστον 179 διασκευές λαϊκών τραγουδιών σε μια περίοδο 11 ετών, από το 1809 έως το 1820. Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και αποτελούνται κυρίως από σκωτσέζικα, ουαλλικά και ιρλανδέζικα τραγούδια. Ο Μπετόβεν επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία δίνοντας στα 2 έγχορδα όργανα μουσική που είναι ενδιαφέρουσα και, κατά διαστήματα, αρκετά ανεξάρτητη από το πιάνο. Επίσης ερμηνεύτηκαν δύο έργα για πιάνο τρίο.

Το Piano Trio in C min, op.1, No3, σε 5 μέρη, είναι ένα εμβληματικό έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο σπίτι του πρίγκιπα Λιχνόφσκι, στον οποίο είναι αφιερωμένο.

Το δεύτερο Piano Trio in D maj, op.70, No1, σε 3 μέρη, είναι το επονομαζόμενο Ghost (φάντασμα). Γράφτηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1808 και είναι αφιερωμένο στην κόμισσα Άννα Μαρία Ερντέντι, φίλη του Μπετόβεν και χαρισματική πιανίστα.

Το έργο του Μπετόβεν, συνήθως, υποδιαιρείται σε 3 περιόδους: Πρώϊμη περίοδος-νεότητα στη Βόννη και Βιέννη, 1770-1801, Μέση περίοδος 1802-1814 και Ύστερη περίοδος 1815-1827.

Η συναυλία δόθηκε στην Αίθουσα Συναυλιών της “Φιλαρμονικής”, με ολοκαίνουρια και πιο αναπαυτικά καθίσματα!

