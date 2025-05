Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών: Συναυλία για Χατζιδάκη – Θεοδωράκη

Την Κυριακή 25/05/ 2025, στις 9μ.μ. και στα πλαίσια του 28ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. και Ε. Τοπάλη, διοργανώνεται συναυλία για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη.

Το διεθνές κιθαριστικό ντουέτο Γιάννης Πετρίδης και Αλεξάνδρα Χριστοδήμου θα ερμηνεύσουν σε δική τους μεταγραφή για δύο κιθάρες το έργο “Για μια Μικρή Λευκή Αχιβάδα” του Μ. Χατζηδάκι και το έργο “Romancero Gitano” του Μίκη Θεοδωράκη, σε ποίηση Federico Garcia Lorca και απόδοση στα ελληνικά από τον Οδυσσέα Ελύτη. Στα υπέροχα διαχρονικά τραγούδια του Μ. Θεοδωράκη συμπράττει η σοπράνο Δάφνη Πανουργιά. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι 10 Μινιατούρες, για κιθάρα, ένα εμβληματικό έργο του παγκοσμίου φήμης συνθέτη Θόδωρου Αντωνίου.

H Aλεξάνδρα Xριστοδήμου και ο Γιάννης Πετρίδης σπούδασαν κιθάρα με τη Λίζα Zώη και τον Eυάγγελο Aσημακόπουλο στο Eθνικό Ωδείο της Αθήνας απ’ όπου πήραν το Δίπλωμά τους με Α΄ Βραβείο και Aριστείο Eξαιρετικής Eπίδοσης. Στη συνέχεια παρακολούθησαν το μεταπτυχιακό τμήμα του Royal Northern College of Music στη Mεγάλη Bρετανία κοντά στον Gordon Crosskey.

Επιπλέον ο Γιάννης Πετρίδης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Stony Brook, New York, USA, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία δίπλα στον καθηγητή Jerry Willard. Ύστερα από τριάντα και πλέον χρόνια επιτυχημένων εμφανίσεων στην Eλλάδα και το εξωτερικό, έχουν κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα κιθαριστικά ντούο της γενιάς τους.

Έχουν στο ενεργητικό τους μεταξύ άλλων, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών καθώς και στο Προεδρικό Μέγαρο, εμφανίσεις ως σολίστ με σημαντικές ορχήστρες.

Έχουν εμφανισθεί και διδάξει σε masterclasses, κατ’ επανάληψη, στις ΗΠΑ, Καναδά, Mεγάλη Bρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Kύπρο, Μαρόκο, Ουγγαρία καθώς και στην Aθήνα και άλλες πόλεις της Eλλάδας. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους έχουν επιδείξει σημαντικό ενδιαφέρον για τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της κιθάρας μεταγράφοντας σημαντικά έργα όπως “Rhapsody in blue” του Aμερικανού συνθέτη George Gershwin, καθώς και για τη διάδοση της Ελληνικής μουσικής, περιλαμβάνοντας πάντα στο ρεπερτόριό τους έργα Ελλήνων συνθετών πολλά από αυτά αφιερωμένα σε αυτούς.

Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με την ALEA IIΙ, το συγκρότημα σύγχρονης μουσικής με έδρα το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και σκοπό την προώθηση, εκτέλεση και διδασκαλία της μουσικής του 20ου & 21ου αιώνα (ιδρύθηκε από τον Θόδωρο Αντωνίου το 1978) και το Berklee College of Music, έχουν ξεκινήσει ένα εργαστήρι σύνθεσης έργων για δύο κιθάρες, όπου νέοι συνθέτες από όλο τον κόσμο εμπνέονται και γράφουν έργα για το σχήμα αυτό.

Στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τη ιστορική, πλέον, δισκογραφική εταιρεία LYRA έχουν ηχογραφήσει τα CDs “Rhapsody for two guitars” και “Mediterranean Echoes”. Και τα δύο έχουν γίνει δεκτά με εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικό και διεθνή τύπο. Επίσης, ο Γιάννης Πετρίδης πρόσφατα κυκλοφόρησε το CD “Late 20th Century Music for Guitar” (MOTIVO 2016).

Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες, διδάσκουν στο Ωδείο Παλαιού Φαλήρου – όπου είναι υπεύθυνοι του τμήματος της κιθάρας, στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και, ο Γιάννης Πετρίδης, στο Δημοτικό Ωδείο Άργους και στο American College of Greece – DEREE. Από το 2011, είναι ιδρυτές και καλλιτεχνικοί διευθυντές του Φεστιβάλ Κιθάρας Παλαιού Φαλήρου.

Η Δάφνη Πανουργιά σπούδασε Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών με την Μ. Χαραλαμπίδου. Συνέχισε τις σπουδές της με τον Φραγκίσκο Βουτσίνο και την Δέσποινα Καλαφάτη, ενώ συμμετείχε και σε σεμινάρια τραγουδιού στην Ελλάδα και στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Ως λυρική τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί σε πολλές παραγωγές με τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας: Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής, Εθνικό Θέατρο, Φεστιβάλ Αθηνών, χορωδία της Ε.Ρ.Τ., Χοροθέατρο ΡΟΕΣ, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, Ορχήστρα των Χρωμάτων (και στο Μουσικό Αναλόγιο της Ορχήστρας των Χρωμάτων στο Ίδρυμα “Μελίνα Μερκούρη” σε επιμέλεια Ιουλίτας Ηλιοπούλου), Μουσικό Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Μουσείο Γουλανδρή, Φεστιβάλ Μούσα Ελληνική Χίου, Ημέρες Μουσικής Νάξου. κ.α.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε διοργανώσεις – θεσμούς, όπως: Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία με την μεγάλη χορογράφο Μαρία Χορς, Πάτρα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006, Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου κ.α. Με την Χορωδία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης και διευθυντή τον Μίκη Θεοδωράκη περιόδευσε σε Ευρώπη και Αμερική (1993-96). Τον Ιούλιο του 2011 συμμετείχε στην παράσταση της Ελληνικής ομάδας για τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας Carl Orff στο Salzburg της Αυστρίας.

Έχει συνεργαστεί με αρκετούς συνθέτες, ποιητές και τραγουδοποιούς σε συναυλίες, παραστάσεις, τηλεοπτικές εκπομπές και ηχογραφήσεις (δισκογραφία). Έχει τραγουδήσει πολλά έργα ελλήνων συνθετών σε πρώτη εκτέλεση. Συνεργάζεται σταθερά με τον συνθέτη Γιώργο Κουρουπό και την ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, στην παρουσίαση μελοποιημένης ποίησης. Δίδαξε λυρικό τραγούδι για 14 χρόνια στο Δημοτικό Ωδείο Ζωγράφου (Αθήνα).

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φερραίου 7) με ελεύθερη είσοδο. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ώρα έναρξης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 277740 ή στο site www. fe-odeiopatron.gr

