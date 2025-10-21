Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας

Με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2025 – 2026 η Σχολή Κιθάρας του Ωδείου Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία εμπλουτίζεται συμπεριλαμβάνοντας στους καθηγητές της τον Σολίστα – καθηγητή Δρ. Γιάννη Ευσταθόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτωρ στις Τέχνες του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Βρυξελλών και διδάσκων κιθάρας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σπούδασε κλασική κιθάρα, παλιά μουσική και ιστορικά όργανα στο Βασιλικό Ωδείο Βρυξελλών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε ως ερευνητής, βοηθός κιθάρας και δίδαξε ιστορικά ενημερωμένη εκτέλεση στο Βασιλικό Ωδείο Βρυξελλών.

Έχει δώσει διαλέξεις μεταξύ άλλων στα Πανεπιστήμια των Σάρρεϊ, Γρανάδας, Χονκ-Κονγκ, Μελβούρνης και Δουβλίνου και αρθρογραφεί σε διεθνή περιοδικά. Ηχογράφησε για τη Βελγική εταιρεία Passacaille και έχει δώσει ρεσιτάλ σε χώρες όπως Βέλγιο, Ολλανδία, Αγγλία Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία και Ελλάδα. http://yiannisefstathopoulos.com/.

Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος, εκτός των μαθημάτων κιθάρας, έχει δημιουργήσει τμήματα διδασκαλίας μουσικών συνόλων, ντούο, τρίο ή κουαρτέτο. Κατά την προηγούμενη διδακτική χρονιά είχε διδάξει στο σεμινάριο που είχε οργανώσει το Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία με θέμα, “εισαγωγή στα ιστορικά όργανα και την ενημερωμένη εκτέλεση από την αναγέννηση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα”.

Η νέα διδακτική χρονιά, για το Ωδείο Πατρών Φιλαρμονική Εταιρία, έχει ήδη ξεκινήσει με ανάπτυξη όλων των σχολών και τμημάτων των, με εμπλουτισμό κάποιων τμημάτων όπως η Σχολή Πιάνου με τα τμήματα για ηλικίες 4-6 ετών, πιάνο για 4 χέρια, μεταπτυχιακό τμήμα – τμήμα ρεπερτορίου, η σφαιρική αντιμετώπιση της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών από την ηλικία των 10 μηνών, η παιδική χορωδία και γενικά συνεχίζουμε την παράδοση των 133 χρόνων μας στη μουσική εκπαίδευση και στην προώθηση ενός μουσικού πολιτισμού στην πόλη μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

Γραμματεία Ωδείου, Ρήγα Φεραίου 7, τηλ. 2610 277740, και στο www.fe-odeiopatron.gr

