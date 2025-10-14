Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών: Συναυλία Μουσικής Δωματίου στις 17/10

Την Παρασκευή 17/10/ 2025, στις 8μ.μ. η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών διοργανώνει Συναυλία Μουσικής Δωματίου με τους: Λένα Σουρμελή, Soprano, Galoyan Vaghinak, βιολοντσέλλο και Olena Fedko, πιάνο, που θα ερμηνεύσουν έργα των A. Vivaldi, A. Corelli, G. Freskobaldi, G. Bize, A. Berberyan, H. Purcell, G. Handel, J. Massenet, J. Rodrigo.

Η Λένα Σουρμελή γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, μονωδία και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Έχει μαθητεύσει πλάι στους Pierre-Marie Chemla, και Anne Quentin (Μεσαιωνικό κοσμικό/θρησκευτικό τραγούδι) και Παλαιογραφία της Ευρωπαϊκής μουσικής σημειογραφίας στη Γαλλία με υποτροφία (ECUME), και Aria-Lied με τη Gerda Hartman.

Έχει στο ενεργητικό της μια πληθώρα συναυλιών ως χορωδός, μονωδός, διευθύντρια Παιδικής και Μικτής Χορωδίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Οδησσό, Κύπρο, Τσεχία, Τουρκία, Αμερική, Ιαπωνία) και συμμετοχή σε Masterclasses στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί ως σολίστ με το σύνολο Oper(o), στην παραγωγή της “Carmen” του G. Bizet (στο ρόλο της Micaela) για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την Ορχήστρα Πατρών, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων “Θ. Τσιπινάκης”, την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Ζακύνθου, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και με συνθέτες όπως: Θ. Αντωνίου, Κ. Σφέτσας, Γ. Δροσίτης, Τ. Αρβανιτάκης, Γ. Κουβαράς, Ι. Κονιτόπουλος, κ.ά. και με μαέστρους όπως: Θ. Αντωνίου, Δ. Μποτίνης, Γ. Ζιάβρας, Στ. Βασιλειάδης, Αν. Κοντογεωργίου, Άλκης Μπαλτάς, Ζωή Ζενιώδη, Φ. Γιαννέλου, P. Tiboris.

Από το 2015 ως το 2018 συνεργάστηκε ως σολίστ με το International Opera Studio Πάτρας ερμηνεύοντας ρόλους στις παραγωγές “Dido and Aeneas” του Henry Purcell (στο ρόλο της Dido), “Orfeo” του C.W.Gluck (στο ρόλο της Euridice) και “Die Entführung aus dem Serail” του W.A. Mozart (στο ρόλο της Konstanze) ενώ έχει εμφανιστεί σε όλες τις λυρικές βραδιές του International Opera Studio του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Έχει συμπράξει σε εμφανίσεις με καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες και παράλληλα συνεχίζει την έρευνα/μελέτη/ηχογραφήσεις έργων στο πεδίο της Ελληνικής Εθνικής Μουσικής Σχολής/λόγιας μουσικής του 20ού αιώνα. Έχει εμφανιστεί στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες 2019 κατά την υποδοχή των αποστολών και το 2020 συμμετείχε σε μια σειρά συναυλιών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση, συνεργαζόμενη με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ερμηνεύοντας έργα Ελλήνων, Φιλελλήνων και Ελλήνων συνθετών της Διασποράς που εμπνεύστηκαν από την Ελληνική Επανάσταση.

Το 2021 στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, εμφανίστηκε στην Οδησσό, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στη Φιλική Εταιρεία και στο Μουσείο Nikolas Roerich. Το 2025 εμφανίστηκε στη Νάπολη στη Salla della Loggia στο πλαίσιο του εορτασμού των 2500 ετών από την Ίδρυση της Κοινότητας Νεάπολης Καμπανίας. Εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Galoyan Vaghinak γεννήθηκε στο Yerevan της Αρμενίας το 1966, όπου ξεκίνησε τις βασικές μουσικές σπουδές στο βιολοντσέλλο, στο Μουσικό Σχολείο Mikhail Mirzoyan, συνέχισε στο Μουσικό Κολλέγιο Romanos Melikian και τις ολοκλήρωσε στο Komitas State Conservatory. Από το 1988 έως το 2002 ήταν μέλος της Armenian State Philharmonic Orchestra (position 2nd), το 2002-2003 της Armenian State Chamber Orchestra και από το 2003 έως το 2012 υπήρξε μέλος της Ορχήστρας Πατρών. Διδάσκει βιολοντσέλλο από το 1989. Έχει στο ενεργητικό του πάνω από 100 δισκογραφήσεις με ορχήστρες και σύνολα. Από το 2012 έως το 2015 είχε δημιουργήσει το Zante Piano duo. Παίζει solo ή ως μέλος σε trio, string quartet, quintet, baroque ensembles, κ.ά. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε συναυλίες. Έχει ερμηνεύσει έργα για Βιολοντσέλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρωσία, Λιθουανία, Ιράν.

Η Olena Fedko γεννήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας. Ξεκίνησε μουσικές σπουδές στην ηλικία των 6 ετών στο Odessa Special Stolyarsky Music School και αποφοίτησε με βαθμό Άριστα. Η πρώτη της εμφάνιση ήταν σε ηλικία 8 ετών με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Οδησσού (πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.). Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Odessa Special Stolyarsky Music School, υπήρξε μέλος της Βραβευμένης Παιδικής Χορωδίας “Stefan Kresanovsky”, υπό τη διεύθυνση του ιδίου, με συμμετοχή σε πολλές συναυλίες στην Ουκρανία και σε άλλες Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ενώ αργότερα εργάστηκε ως συνοδός πιάνου στην ίδια χορωδία.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στο Odessa Special Stolyarsky Music School, εισήχθη κατόπιν Εθνικών εξετάσεων στο “The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music” (Εθνική Μουσική Ακαδημία της Ουκρανίας). Αποφοίτησε από την Ακαδημία (5ετούς φοίτησης) με βαθμό Άριστα (ισότιμος τίτλος των απονεμόμενων Integrated Master από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με ειδικότητα Solist-Konzertmeister-Chamber Music. Ως σολίστ πιάνου έχει εμφανιστεί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουκρανίας και βραβεύτηκε επανειλημμένα σε διαγωνισμούς στην πρώην Σοβιετική Ένωση και στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ρουμανία, Γεωργία κ.ά.).

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, προκειμένου να εμφανιστεί σε παρακείμενες εκδηλώσεις. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις ως σολίστ, έχει συνοδεύσει διάφορους λυρικούς τραγουδιστές και χορωδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιταλία, Κύπρος, Τουρκία, Σκωτία, κ.ά.). Την περίοδο 2015-2018 εργάστηκε ως Korepetitor για το Opera Studio του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΠΕΘΕ) Πάτρας με εμφανίσεις σε όλες τις παραγωγές (“Dido and Aeneas” του Henry Purcell, “Orfeo” του C.W.Gluck, “Die Entführung aus dem Serail” του W.A. Mozart) και σε όλες τις Λυρικές Βραδιές. Έχει εμφανιστεί στους 2ους Παράκτιους Μεσογειακούς Αγώνες 2019 κατά την υποδοχή των αποστολών.

Το 2021, με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και συνεργαζόμενη με τη συμφωνική ορχήστρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ερμήνευσε στις κεντρικές εκδηλώσεις με τίτλο “Πέτα ψυχή”, έργα Ελλήνων και Φιλελλήνων συνθετών που εμπνεύστηκαν από την Ελληνική Επανάσταση. Τον Ιούλιο του ίδιου έτος εμφανίστηκε στην Οδησσό, στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στην έδρα της Φιλικής Εταιρείας και στο Μουσείο Nikolas Roerich.

Το 2021-22 εργάστηκε στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ως συνοδός μπαλέτου στην παραγωγή του Αριστοφανικού Χοροδράματος “Ιάκωβος Καμπανέλλης” και “Isadora” σε σκηνοθεσία Λουκά Θάνου και χορογραφία του Άγγελου Χατζή. Εργάζεται μέχρι σήμερα ως Korepetitor σε παραγωγές Όπερας, σε Διεθνή Φεστιβάλ, στις Εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου του Υπουργείου Πολιτισμού και σε θεματικές συναυλίες, εμφανιζόμενη σε διάφορες μεγάλες πόλεις.

Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών στη Ρήγα Φερραίου 7, με ελεύθερη είσοδο.

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου, τηλ. 2610-277740.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



