Φιλικά τεστ και δοκιμές για τον ΝΟΠ

Επιστροφή στη δράση για την ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία χθες, αλλά και σήμερα, βρίσκεται στην Αθήνα για να δώσει φιλικά παιχνίδια προπονητικού χαρακτήρα.

Από τα φιλικά απουσιάζει ο Σέρβος Μπιοκάνιν, και οι διεθνείς (Λαμπάτος, Γιώτης, Τουντόπουλος, Ζαφείρης) που κάνουν προπονήσεις με τις Εθνικές, με τον Λεμπέση να έχει συμπεριλάβει και αρκετούς νεαρούς για να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να δοκιμαστούν.

Τα φιλικά έγιναν χθες με Γλυφάδα και Ηλιούπολη, ενώ το ίδιο θα γίνει και σήμερα το πρόγραμμα να περιλαμβάνει στη συνέχεια προπονήσεις στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



