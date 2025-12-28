Φιλική νίκη για τον Παναιγιάλειο κόντρα στην ΑΕ Αιγίου

Οι παίκτες του Παναιγιαλείου είχαν την ευκαιρία σήμερα να επιστρέψουν στις προπονήσεις κα να δώσουν στο γήπεδο Πλαστήρα, φιλική αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕ Αιγίου και της ομάδας μας.

Το τελικό σκορ 0-3 με δύο γκολ του Ανδρέα Παλαιολογόπουλου και ένα

γκολ του Γιάννη Σιάκα.

Οι “μικροί” της ομάδας πέτυχαν όλα τα τέρματα στο 2ο ημίχρονο σε μία φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα και για τους δύο προπονητές.

Από εκεί και πέρα, ο Φώντας Καζακόπουλος έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της αγωνιστικής συνέχειας των μελανόλευκών. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Περλέσι, Πρωτόπαπας, Κ. Γαλαριώτης και Μπουρλάκης.

Οι μελανόλευκοι αύριο επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις μέχρι και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

