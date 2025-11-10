Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον υπερτυφωνα, που κατευθύνεται

Οι Φιλιππίνες μετρούν τις πληγές τους μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος άφησε πίσω του τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και ανάγκασε 1,4 εκατ. κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά και θανατηφόρα

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές έχουν αποκλείσει ολόκληρες περιοχές, ενώ η καταιγίδα κινείται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

«Πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές και κάποιοι από τους κεντρικούς μας δρόμους είναι απροσπέλαστοι λόγω των κατολισθήσεων», δήλωσε ο Τζόφρι Παρόσα, διασώστης από την πόλη Ντιπακουλάο, στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, όπου ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη μόλις σήμερα το πρωί. «Δεν καταφέραμε να κινητοποιηθούμε χθες το βράδυ διότι οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες και η στάθμη του νερού υψηλή», εξήγησε.

Ο Φουνγκ- γουόνγκ έφτασε την Κυριακή το βράδυ στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων ως «υπερτυφώνας» και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφού ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

