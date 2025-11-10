Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον υπερτυφωνα, που κατευθύνεται

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές έχουν αποκλείσει ολόκληρες περιοχές, ενώ η καταιγίδα κινείται προς την Ταϊβάν, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον υπερτυφωνα, που κατευθύνεται
10 Νοέ. 2025 12:07
Pelop News

Οι Φιλιππίνες μετρούν τις πληγές τους μετά το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, ο οποίος άφησε πίσω του τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και ανάγκασε 1,4 εκατ. κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική απορρύθμιση κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα πιο συχνά και θανατηφόρα

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές έχουν αποκλείσει ολόκληρες περιοχές, ενώ η καταιγίδα κινείται πλέον προς την Ταϊβάν, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

«Πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές και κάποιοι από τους κεντρικούς μας δρόμους είναι απροσπέλαστοι λόγω των κατολισθήσεων», δήλωσε ο Τζόφρι Παρόσα, διασώστης από την πόλη Ντιπακουλάο, στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, όπου ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στην πόλη μόλις σήμερα το πρωί. «Δεν καταφέραμε να κινητοποιηθούμε χθες το βράδυ διότι οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες και η στάθμη του νερού υψηλή», εξήγησε.

Ο Φουνγκ- γουόνγκ έφτασε την Κυριακή το βράδυ στις ανατολικές ακτές των Φιλιππίνων ως «υπερτυφώνας» και έπληξε σχεδόν όλη τη χώρα, λίγες ημέρες αφού ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
12:14 Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ