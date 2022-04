Φιλιππίνες: Τραγωδία με 123 νεκρούς από την τροπική καταιγίδα Μέγκι

Τους 123 έφτασαν οι νεκροί από την τροπική καταιγίδα Μέγκι που έπληξε την Κυριακή τις Φιλιππίνες, προκαλώντας τεράστιες κατολισθήσεις. Ο στρατός της χώρας δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν.

Η Μέγκι ήταν ο πρώτος κυκλώνας της φετινής χρονιάς που έπληξε τις Φιλιππίνες, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 7.600 νησιά το οποίο είναι αντιμέτωπο με 20 τροπικές καταιγίδες ετησίως κατά μέσο όρο.

So far 26 bodies have been recovered #breaking #Philippines #Landslide #KurdsatEnglish #KurdsatNews pic.twitter.com/U9ItW434Vk

Ογδόντα έξι από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στο Μπέιμπεϊ, μια ορεινή περιοχή της επαρχίας Λέιτε όπου σημειώνονται συχνά κατολισθήσεις. Ακόμη 236 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τρεις πνίγηκαν σε διάφορες επαρχίες, ενώ έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι επιχειρήσεις αναζήτησης, διάσωσης και ανάσυρσης θα συνεχιστούν» ανέφερε στη σελίδα της στο Facebook μια μονάδα του πεζικού του στρατού των Φιλιππίνων που έχει αναπτυχθεί στη Μπέιμπεϊ.

Αεροφωτογραφίες και βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική κυβέρνηση δείχνουν πλαγιές να έχουν καταρρεύσει, θάβοντας φυτείες κοκοφοινίκων και σπίτια στη λάσπη. Σε μια περιοχή οι διασώστες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν πλαστικές βάρκες για να φτάσουν στο σημείο μιας κατολίσθησης.

At least 56 people were killed in #landslides and floods triggered by the first typhoon that hit the #Philippines this year pic.twitter.com/o3wVo7rm1a

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 13, 2022