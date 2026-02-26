Final-8 Rising Stars: Εκεί όπου χτυπά η «καρδιά» του αύριο

Από τη σεζόν 2021-22, το Final-8 του πρωταθλήματος Rising Stars δεν αποτελεί απλώς την τελική φάση μιας αναπτυξιακής διοργάνωσης. Είναι το σημείο συνάντησης του ταλέντου, της φιλοδοξίας και της επόμενης γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Μέσα από τη δομή του Final-8, ο θεσμός έχει καταφέρει να προσφέρει ανταγωνισμό υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα να αναδείξει αθλητές που ήδη κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο επαγγελματικό στερέωμα. Τέσσερις τελικές φάσεις, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες, τρεις σταθμοί στη διαδρομή ενός θεσμού που χρόνο με τον χρόνο αποκτά τη δική του ταυτότητα.

Η αρχή στην Πάτρα και η πρώτη «στέψη» (2021-22)

Η Πάτρα και το Promitheas Park φιλοξένησαν το πρώτο Final-8 του Rising Stars, θέτοντας τις βάσεις για όσα θα ακολουθούσαν. Στον τελικό, Ολυμπιακός και ΔΕΚΑ προσέφεραν μία δυνατή αναμέτρηση, με τη ΔΕΚΑ να φτάνει στην κατάκτηση του τίτλου με 69-65.

Το παιχνίδι έφερε την υπογραφή του Αλέξανδρου Σαμαντούροβ. Με 30 πόντους και 31 στο σύστημα αξιολόγησης, ήταν ο αδιαμφισβήτητος MVP και πρώτος σκόρερ, δείχνοντας από νωρίς το εύρος του ταλέντου του. Πολύτιμη βοήθεια προσέφερε ο Λευτέρης Λιοτόπουλος με 21 πόντους, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού ξεχώρισε ο Μιχάλης Σπρίντζιος με 27 πόντους.

Ήταν η πρώτη «στέψη» ενός θεσμού που μόλις ξεκινούσε να γράφει τη δική του ιστορία.

Η «προσκεκλημένη» Πρωταθλήτρια (2022-23)

Η Πάτρα παρέμεινε το επίκεντρο και τη σεζόν 2022-23, όμως αυτή τη φορά το τρόπαιο άλλαξε χέρια. Η προσκεκλημένη Mega Mis κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 77-68.

Ο Μάρκοβιτς Μπογκόλιουμπ ήταν ο ηγέτης της αναμέτρησης με 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ του τελικού αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Σαμαντούροβ με 24 πόντους, σε μία ακόμη εντυπωσιακή παρουσία, αυτή την φορά με τα χρώματα των «πρασίνων». Η διοργάνωση απέδειξε ότι το Rising Stars μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντές του, προσφέροντας αγωνιστικές παραστάσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια μιας κλασικής αναπτυξιακής λίγκας.

Στα Καλύβια η κορυφή ανήκε στον Ολυμπιακό (2023-24)

Το Final 8 ταξίδεψε στα Καλύβια και το κλειστό «Αντώνης Τρίτσης». Ο τελικός έφερε ξανά αντιμέτωπους Ολυμπιακό και ΔΕΚΑ, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν τη ρεβάνς και να επικρατούν 72-67, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στον θεσμό. Ο Στέφανος Σπάρταλης κυριάρχησε στη ρακέτα με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Αναστάσιος Ροζακέας ηγήθηκε επιθετικά του Ολυμπιακού με 21 πόντους. Για τη ΔΕΚΑ, σε εξαιρετική επιθετική βραδιά βρέθηκε ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του μεγάλου τελικού.

Το κεφάλαιο της Άρτας γράφτηκε σε πράσινο φόντο (2024-25)

Στην Άρτα και το Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 Κωστακιών γράφτηκε το επόμενο κεφάλαιο της διοργάνωσης, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Προμηθέα Πάτρας με 65-53 και να κατακτά τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Χρήστος Γέωργας, ο οποίος είχε καθοριστική παρουσία με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 21 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Ιάσονας Μπίνης αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος στην επίθεση του Παναθηναϊκού, σημειώνοντας 23 πόντους, ενώ για τον Προμηθέα Πάτρας ο Χρήστος Τσίπας ξεχώρισε, ολοκληρώνοντας την «μάχη» με 21 πόντους.

Με τέσσερις τελικές φάσεις σε 3 διαφορετικές πόλεις, το Rising Stars U18 επιβεβαιώνει χρόνο με τον χρόνο τη δυναμική του, επενδύοντας σταθερά στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Επιστροφή εκεί όπου ξεκίνησαν όλα

Η διοργάνωση επιστρέφει στην Πάτρα και το Promitheas Park από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, με οκτώ ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο.

Το Final 8 του Rising Stars συνεχίζει να εξελίσσεται, να ταξιδεύει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Εκεί όπου σήμερα αγωνίζονται έφηβοι, αύριο μπορεί να βρίσκονται οι επόμενοι πρωταγωνιστές του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του θεσμού.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

27/2

13.30 Ολυμπιακός – Περιστέρι (1)

16.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου – ΔΕΚΑ (2)

18.30 Προμηθέας Π. – ΚΑΟΧ (3)

21.00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (4)

28/2

11.30 Ηττημένος 2 – Ηττημένος 3 (5)

14.00 Ηττημένος 1 – Ηττημένος 4 (6)

16.30 Νικητής 1 – Νικητής 4 (7)

19.00 Νικητής 2 – Νικητής 3 (8)

1/3

Θέσεις 7-8: 09.30 Ηττημένος 5 – Ηττημένος 6

Θέσεις 5-6: 11.45 Νικητής 5 – Νικητής 6

Θέσεις 3-4: 14.00 Ηττημένος 7 – Ηττημένος 8

Τελικός: 16.15 Νικητής 7 – Νικητής 8