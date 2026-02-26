Final-8 Rising Stars: Οι πρωταγωνιστές μέσα από τους αριθμούς

Το Final-8 του Rising Stars ανοίγει αύριο την «αυλαία» του στο «Promitheas Park» με όλα τα νέα αστέρια» του ελληνικού μπάσκετ.

Final-8 Rising Stars: Οι πρωταγωνιστές μέσα από τους αριθμούς
26 Φεβ. 2026 21:09
Pelop News

Το Final 8 του Rising Stars επιστρέφει, έχοντας ήδη διαμορφώσει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα μέσα από τις τέσσερις πρώτες διοργανώσεις του. Ο θεσμός της Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει αναδείξει αθλητές που ξεχώρισαν με συνέπεια και παρουσία σε περισσότερες από μία τελικές φάσεις, καταγράφοντας επιδόσεις που αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς.

Στους πόντους, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, έχοντας αγωνιστεί αποκλειστικά με την Ακαδημία ΔΕΚΑ. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Σαμαντούροβ, με συμμετοχές τόσο με τη ΔΕΚΑ όσο και με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Γιώργος Μακαρατζής, με παρουσίες σε ΠΑΟΚ και ΔΕΚΑ, συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Γιώργος Μακαρατζής
Αλέξανδρος Σαμαντούροβ
Λευτέρης Λιοτόπουλος

Στη δημιουργία, ο Μακαρατζής κατέχει την κορυφαία επίδοση σε ασίστ στο σύνολο των διοργανώσεων, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του στο παιχνίδι. Ο Αριστείδης Πανολίας, με συμμετοχές σε Μίλωνα και ΑΕΚ, συγκαταλέγεται επίσης στους κορυφαίους πασέρ, ενώ ο Λιοτόπουλος διατηρεί σημαντική παρουσία και στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Γιώργος Μακαρατζής
Αριστείδης Πανολίας
Λευτέρης Λιοτόπουλος

Στα ριμπάουντ, ο Ευστράτιος Καλλιοντζής προηγείται με δύο παρουσίες με τον ΠΑΟΚ. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται ο Σαμαντούροβ και ο Χρήστος Γεώργας, ο οποίος έχει αγωνιστεί δύο φορές με τον Παναθηναϊκό.

Ευστράτιος Καλλιοντζής
Αλέξανδρος Σαμαντούροβ
Χρήστος Γεώργας

Στα κλεψίματα, ο Μακαρατζής βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν ο Χριστόφορος Γκολάντας, ο Γεώργας και ο Κωνσταντίνος Κορκόντζελος. Στις τάπες, ο Σαμαντούροβ κατέχει την κορυφή της σχετικής λίστας, με τον Γεώργα και τον Αναστάσιο Σεκερτζή να ακολουθούν.

Γιώργος Μακαρατζής
Χριστόφορος Γκολάντας
Χρήστος Γεώργας
Κωνσταντίνος Κορκόντζελος

Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση, όπου Λιοτόπουλος και Μακαρατζής μοιράζονται την κορυφή, με τον Σαμαντούροβ να βρίσκεται σε μικρή απόσταση με την τριάδα να ολοκληρώνει ο Καλλιοντζής, στοιχείο που αναδεικνύει τη σταθερότητα της παρουσίας τους στις διοργανώσεις.

Γιώργος Μακαρατζής
Αλέξανδρος Σαμαντούροβ
Λευτέρης Λιοτόπουλος
Ευστράτιος Καλλιοντζής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κορυφαίες επιδόσεις σε έναν αγώνα. Οι 32 πόντοι του Αλέξανδρου Σαμαντούροβ με τη φανέλα της ΔΕΚΑ, οι 13 ασίστ του Γιώργου Μακαρατζή και τα 18 ριμπάουντ του Βενιαμίν Αμπόσι αποτελούν τις υψηλότερες επιδόσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες. Στα κλεψίματα, το ρεκόρ των έξι έχει επιτευχθεί από τέσσερις διαφορετικούς αθλητές —τους Ιωάννη Κομνιανίδη, Παναγιώτη Παπαζώτο, Ιωάννη Φύτρο και Νίκο Χιτικούδη— σε διαφορετικές αναμετρήσεις. Στις τάπες, ο Σαμαντούροβ κατέχει την κορυφαία επίδοση με 7, ενώ στην αξιολόγηση οι 37 μονάδες του Δημήτρη Ντάψη παραμένουν η μεγαλύτερη μεμονωμένη επίδοση στην ιστορία του Final 8 του Rising Stars.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν το επίπεδο ανταγωνισμού και την αγωνιστική ποιότητα της διοργάνωσης, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί ως σημαντικός αναπτυξιακός σταθμός για το ελληνικό μπάσκετ.

Αλέξανδρος Σαμαντούροβ
Γιώργος Μακαρατζής
Βενιαμίν Αμπόσι
Ιωάννης Κομνιανίδης
Παναγιώτης Παπαζώτος
Ιωάννης Φύτρος
Νίκος Χιτικούδης
Αλέξανδρος Σαμαντούροβ
Δημήτρης Ντάψης

Οι κορυφαίοι των αριθμών στο Rising Stars Final 8:

Πόντοι:

1) Λευτέρης Λιοτόπουλος 158
2) Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 135
3) Γιώργος Μακαρατζής  113

Ασίστ:

1) Γιώργος Μακαρατζής 64
2) Αριστείδης Πανολιάς
3) Λευτέρης Λιοτόπουλος 32

Ριμπάουντ:

1) Ευστράτιος Καλλιοντζής 61
2) Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 57
3) Χρήστος Γεώργας 51

Κλεψίματα:

1) Γιώργος Μακαρατζής 19
2)  Χριστόφορος Γκολάντας 15
3) Χρήστος Γεώργας 12, Κωνσταντίνος Κορκόντζελος 12

Τάπες:

1) Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 17
2) Χρήστος Γεώργας 7
3) Αναστάσιος Σεκερτζής 7

Αξιολόγηση

1) Λευτέρης Λιοτόπουλος 146, Γιώργος Μακαρατζής 146
2) Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 143
3) Ευστράτιος Καλλιοντζής 125

Οι κορυφαίες επιδόσεις σε έναν αγώνα

Πόντοι: Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 32 (ΔΕΚΑ-ΠΑΟ)
Ασίστ: Γιώργος Μακαρατζής 13 (ΔΕΚΑ-Περιστέρι)
Ριμπάουντ: Βενιαμίν Αμπόσι 18 (Μιλων-ΟΣΦΠ)
Κλεψίματα:-Ιωάννης Κομνιανίδης 6 (ΟΣΦΠ-Rising Stars)
-Παναγιώτης Παπαζώτος 6 (Πανερυθραϊκός-Προμηθέας Π.)
-Ιωάννης Φύτρος 6 (Περιστέρι-Άρης)
-Νίκος Χιτικούδης 6 (ΟΣΦΠ-Rising Stars)

Τάπες: Αλέξανδρος Σαμαντούροβ 7 (ΠΑΟ-Mega)
Αξιολόγηση: Δημήτρης Ντάψης 37 (Πανιώνιος-ΑΕΚ)

