Final-8 Rising Stars στην Πάτρα: Ολυμπιακός-Περιστέρι 85-81

Με νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου ξεκίνησε το Final-8 του Rising Stars που διοργανώνει η ΕΟΚ στο «Promitheas Park».

27 Φεβ. 2026 16:58
Pelop News

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία των προημιτελικών του Final-8 Rising Stars ο Ολυμπιακός επικράτησε 85-81 του Περιστερίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, με τον Χαϊδεμένο να πετυχαίνει 7 πόντους και να δίνει προβάδισμα 9-0 στο 3’ για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο κόουτς Πολίτης κάλεσε τάιμ άουτ, προσπαθώντας να ανακόψει τον αρχικό ρυθμό των «ερυθρόλευκων» και να δώσει τις πρώτες οδηγίες στους παίκτες του.

Με την επιστροφή τους στο παρκέ, οι «κυανοκίτρινοι» έβγαλαν αντίδραση και μείωσαν σε 9-6 στο 5’, δείχνοντας σημάδια αφύπνισης. Ωστόσο, ο Νικολάου με όμορφη ατομική προσπάθεια διαμόρφωσε το 16-10, επαναφέροντας τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα για τον Ολυμπιακό.

Λίγο αργότερα, ο Χαϊδεμένος, μετά από δικό του κλέψιμο και εντυπωσιακό κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο, έδωσε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στην ομάδα του Παντελάκη, διαφορά που οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν μέχρι το φινάλε της περιόδου.

Ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά. Ο Νόττας με εύστοχο τρίποντο έδωσε «αέρα» 15 πόντων (34-19, 13’), ενώ ο Μπουζούλας ανέβασε τη διαφορά στο +17 (38-19, 14’), με τους «ερυθρόλευκους» να κυριαρχούν και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +18 για τους Πειραιώτες, πριν οι τυπικά φιλοξενούμενοι αντιδράσουν με ένα επιμέρους 5-0, μειώνοντας σε 44-31 στο 17’. Ο Παντελάκης κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ για να επαναφέρει τη συγκέντρωση στην ομάδα του και να «κόψει» τον ρυθμό των αντιπάλων.

Με αιχμή του δόρατος τον Ηλία Χαϊδεμένο, που ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 19 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας τον έλεγχο και το υπέρ τους 52-38, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός φρόντισε να διατηρήσει τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα, επιβάλλοντας ξανά τον ρυθμό του. Με οκτώ γρήγορους πόντους στα πρώτα λεπτά, ανέβασε το σκορ στο 60-42 στο 22’, επαναφέροντας το προβάδισμα στο +18 και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα συνέχειας της κυριαρχίας του.

Η ευστοχία από την περιφέρεια έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, καθώς τα τρίποντα των Μπουζούλα και Νόττα εκτόξευσαν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 20 πόντους (66-46, 25’), ενώ στο 26’ το προβάδισμα άγγιξε και το +21 (70-49), με τους «ερυθρόλευκους» να ελέγχουν απόλυτα τον ρυθμό.

Στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου, οι Περιστεριώτες ανέβασαν στροφές και εκμεταλλεύτηκαν στιγμές χαλάρωσης, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Με καλάθι και φάουλ του Ασημένιου, 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, το σκορ έγινε 70-59, δίνοντας νέο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ο Χαϊδεμένος απάντησε άμεσα, ευστοχώντας σε σουτ στην εκπνοή για το 73-59, «κλείνοντας» ιδανικά την περίοδο για τον Ολυμπιακό.

Το Περιστέρι, έχοντας πλέον αποκτήσει αυτοπεποίθηση από την αντεπίθεση της τρίτης περιόδου, μπήκε στην τελική ευθεία του αγώνα με διάθεση ανατροπής. Οι «κυανοκίτρινοι» μείωναν σταθερά τη διαφορά και την έφεραν στο -5 (80-75) τρία λεπτά πριν από το φινάλε, βάζοντας πραγματική πίεση στους «ερυθρόλευκους».

Ο Γκίκας απάντησε με προσωπική ενέργεια για το 82-75 στο 38’, όμως το Περιστέρι δεν υποχώρησε. Ο Κωτσόπουλος, με απόλυτη ψυχραιμία, ευστόχησε σε δύο βολές, ενώ ο Βουκτσεβιτς με καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο μείωσε στους τρεις (82-79), δίνοντας νέο σφυγμό στο ματς.

Μετά από τάιμ άουτ, ο Ολυμπιακός βρήκε ελεύθερο σουτ, όμως ο Γκίκας αστόχησε από τα τρία μέτρα. Η μπάλα πέρασε στο Περιστέρι και ο Πολίτης κάλεσε τάιμ άουτ για να σχεδιάσει την επίθεση της ισοφάρισης. Ο Βουκτσεβιτς επιχείρησε τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Χαϊδεμένος βρήκε διάδρομο προς το καλάθι και με όμορφο τελείωμα στα 39’45’’ έδωσε «ανάσα» πέντε πόντων στον Ολυμπιακό (84-79). Οι «κυανοκίτρινοι» πήγαν σε γρήγορο τρίποντο με τον Ασωνίτη, που αστόχησε, όμως ο Θωμάκος πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με δύο εύστοχες βολές μείωσε σε 84-81.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν ψύχραιμα την κατοχή, κέρδισαν το φάουλ με τον Νικολάου και εκείνος, ευστοχώντας στη μία από τις δύο βολές, διαμόρφωσε το τελικό 85-81, «κλειδώνοντας» τη νίκη για τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που απέκτησε δραματικό χαρακτήρα στο φινάλε.

Διαιτητές: Αλεξόπουλος-Κουτίβης-Σερίφης.

Δεκάλεπτα: 24-14, 52-38, 73-59, 85-81.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παντελάκης): Νόττας 17 (3), Κουμπούλης, Νικολάου 8 (1), Χαϊδεμένος 29 (3), Χριστοδούλου, Καζιάνης, Μπουρνελές, Μαλάκος, Γκίκας 10, Παπαϊωάννου, Μπουζούλας 17 (1), Τουρής 4.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Πολίτης): Λαζαρίδης 9 (1), Κρασάκης, Ντεντόπουλος, Ασωνίτης 8, Τσαλίκης-Βούκτσεβιτς 18 (2), Θωμάκος 9 (1), Καριμάλης, Κουστένης 8, Χριστοδουλάτος, Ασημένιος 16 (2), Κωτσόπουλος 4, Καπιρέλης 9 (1).

