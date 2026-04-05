Φινάλε με σούπερ νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ήταν φανταστική στο φινάλε των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς νίκησε τον ισχυρό ΟΥΚ Βόλου.

05 Απρ. 2026 19:19
Pelop News

Με μια μεγάλη νίκη ολοκλήρωσε η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής, καθώς τα «δελφίνια» επικράτησαν στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» επί του ΟΥΚ Βόλου με σκορ 18-13. Διαιτητές: Κραβαρίτης-Κουρτίδης. Τα 8λεπτα: 3-2, 6-3, 3-5, 6-3. Τα γκολ του ΟΥΚ Βόλου: Βερβερίδης 2, Βλιώρας 1, Καψάλης 3, Δημητρίου 4, Κουφιδάκης 1, Τζουβέλης 1, Νικολέρης 1.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 2, Περίδης 1, Κρεμανταλάς 4, Βέλιος 2, Καραϊσκος 2, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης 1, Μουσάς 1, Γουρδούπης 1, Ασάντι, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Σαλπόγλου 3.
«Κλείσαμε τη σεζόν με μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο», τόνισε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Καταλήξαμε στην 4η θέση, αλλά τερματίσαμε 5οι στην ισοβαθμία. Αυτό δείχνει ότι θα μπορούσαμε ακόμη και τα πλέι-οφ κι αυτό μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Στη διάρκεια της σεζόν, αλλά και στο σημερινό παιχνίδι, τα νέα παιδιά της ομάδας πήραν πολύ χρόνο κι απέδειξαν ότι μπορούν να παίξουν. Και θα παίξουν. Αυτό θα γίνει και τη νέα χρονιά. Ετσι θα πορευτεί η ΝΕΠ, με τα δικά της παιδιά που κέρδισαν με το σπαθί τους τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων στην κατηγορία».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ