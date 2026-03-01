Φινάλε στην Παιανία με χάλκινο μετάλλιο του Ηλία Αργύρη της Ολυμπιάδας
Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των 800μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.
Με σημαντικές διακρίσεις εκ μέρους των Αχαιών αθλητών ολοκληρώθηκε απόψε το 40ό Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών στην Παιανία. Στο φινάλε των αγώνων ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. με 1:51.80.
Υπόθεση της Αχαϊας ήταν ο τελικός στα 3.000μ. στην Παιανία, με πολύ καλές επιδόσεις από τους νεαρούς πρωταθλητές μας. Εχουμε και λέμε στους Ανδρες: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) 7ος με 8:39.07, Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) 9ος με 8:44.88, Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 10ος με 8:46.62, Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) 8:56.28, Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) 8:57.01, Ηλίας-Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) 9:05.84. Στις Γυναίκες: Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) 11η με 10:37.78 και Ηλιάνα Βλαλαχά (Πέλοπας) 15η με 10:56.46.
Τέλος, στο άλμα εις ύψος του Μιχάλης Καϊπης του Κούρου (προπονητής ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος) ήταν 5ος με άλμα στα 2.01μ., όσο έκαναν και οι Ιάσονας Ρούσσος-Παπαδάτος του ΑΟ Φιλοθέης και ο Αλέξανδρος Γκόγκας του ΓΣ Κέρκυρας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News