Φινάλε στην Παιανία με χάλκινο μετάλλιο του Ηλία Αργύρη της Ολυμπιάδας

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα των 800μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Φινάλε στην Παιανία με χάλκινο μετάλλιο του Ηλία Αργύρη της Ολυμπιάδας Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας
01 Μαρ. 2026 21:43
Pelop News

Με σημαντικές διακρίσεις εκ μέρους των Αχαιών αθλητών ολοκληρώθηκε απόψε το 40ό Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών στην Παιανία. Στο φινάλε των αγώνων ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. με 1:51.80.

Υπόθεση της Αχαϊας ήταν ο τελικός στα 3.000μ. στην Παιανία, με πολύ καλές επιδόσεις από τους νεαρούς πρωταθλητές μας. Εχουμε και λέμε στους Ανδρες: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) 7ος με 8:39.07, Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) 9ος με 8:44.88, Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 10ος με 8:46.62, Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) 8:56.28, Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) 8:57.01, Ηλίας-Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) 9:05.84. Στις Γυναίκες: Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) 11η με 10:37.78 και Ηλιάνα Βλαλαχά (Πέλοπας) 15η με 10:56.46.
Τέλος, στο άλμα εις ύψος του Μιχάλης Καϊπης του Κούρου (προπονητής ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος) ήταν 5ος με άλμα στα 2.01μ., όσο έκαναν και οι Ιάσονας Ρούσσος-Παπαδάτος του ΑΟ Φιλοθέης και ο Αλέξανδρος Γκόγκας του ΓΣ Κέρκυρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ