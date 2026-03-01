Φινάλε στην Παιανία με χάλκινο μετάλλιο του Ηλία Αργύρη της Ολυμπιάδας

Με σημαντικές διακρίσεις εκ μέρους των Αχαιών αθλητών ολοκληρώθηκε απόψε το 40ό Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου Ανδρών-Γυναικών στην Παιανία. Στο φινάλε των αγώνων ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. με 1:51.80.

Υπόθεση της Αχαϊας ήταν ο τελικός στα 3.000μ. στην Παιανία, με πολύ καλές επιδόσεις από τους νεαρούς πρωταθλητές μας. Εχουμε και λέμε στους Ανδρες: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας) 7ος με 8:39.07, Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) 9ος με 8:44.88, Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας) 10ος με 8:46.62, Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) 8:56.28, Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) 8:57.01, Ηλίας-Ορέστης Γεωργιάδης (Πέλοπας) 9:05.84. Στις Γυναίκες: Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας) 11η με 10:37.78 και Ηλιάνα Βλαλαχά (Πέλοπας) 15η με 10:56.46.

Τέλος, στο άλμα εις ύψος του Μιχάλης Καϊπης του Κούρου (προπονητής ο Γιώργος Παπανδρεόπουλος) ήταν 5ος με άλμα στα 2.01μ., όσο έκαναν και οι Ιάσονας Ρούσσος-Παπαδάτος του ΑΟ Φιλοθέης και ο Αλέξανδρος Γκόγκας του ΓΣ Κέρκυρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



