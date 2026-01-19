Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ

Σημαντική νίκησε με 75-73 πέτυχε ο Κεραυνός στην Πάτρα επί του Αίολου στο φινάλε του α’ γύρου της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

13η Αγωνιστική

Αραχωβίτικα/Ακταίο-Διαγόρας 55-46

Ανδραβίδα-Απολλωνιάδα 58-79

ΠΑΣ Ναυπάκτου-Νέοι Γλαύκου 68-59

Αστέρας Τέμενης-Δύμη 75-52

Αίολος Αγυιάς-Κεραυνός Αιγίου 73-75

ΑΕ Ροϊτίκων-ΕΑΠ 74-63

