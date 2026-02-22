Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων

Συμφωνία 500 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο 2025

Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων
22 Φεβ. 2026 19:03
Pelop News

Το Ιράν και η Ρωσία κατέληξαν σε μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 589 εκατομμύρια δολάρια) για την προμήθεια χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που κυκλοφόρησε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο 2025, προβλέπει την παράδοση από τη Ρωσία:

  • 500 φορητών μονάδων εκτόξευσης τύπου Verba (9K333)
  • 2.500 πυραύλων τύπου 9M336

σε χρονικό διάστημα τριών ετών.

Οι Financial Times επικαλούνται διαρρεύσαντα ρωσικά έγγραφα που είδαν οι ίδιοι, καθώς και δηλώσεις πολλών προσώπων με γνώση της συμφωνίας. Το πρακτορείο Reuters, σε σχετική ανταπόκρισή του, διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Το σύστημα Verba (9K333) αποτελεί την πιο πρόσφατη γενιά ρωσικών φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων (MANPADS), με βελτιωμένη αντοχή σε αντίμετρα (π.χ. θερμικές παγίδες), τριπλή αναζήτηση στόχου (υπέρυθρο, υπεριώδες και ορατό φάσμα) και εμβέλεια έως 6 χλμ. και ύψος έως 3,5 χλμ.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις αμοιβαίες κατηγορίες Δύσης για μεταφορά όπλων (ιρανικά drones Shahed προς Ρωσία, ρωσική τεχνολογία προς Ιράν).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:29 Χανιά: Δύο συλλήψεις για οπλοκατοχή και υπόθαλψη εγκληματία
19:23 Το Πατρινό Καρναβάλι στα καλύτερά του: Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από τη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής
19:10 Κορυφώνεται το Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ραντεβού στις 21:00 με την καύση του Καρνάβαλου στον μώλο της Αγίου Νικολάου
19:03 Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων
18:53 Πάτρα: Ρομαντική πρόταση γάμου με φόντο το Καρναβάλι μπροστά από το Θέατρο «Απόλλων»
18:44 Ναυάγιο με νεκρούς μετανάστες στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου
18:35 Mar-a-Lago: Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο άνδρα που εισήλθε παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας
18:28 Ανδρουλάκης στο TikTok: «Κάτω Ιταλία twelve points» BINTEO
18:18 Κικίλιας: «Εχθρός στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
18:06 Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
17:56 Guardian: Αφιέρωμα στους 200 της Καισαριανής
17:46 Ακριβότερο το σαρακοστιανό τραπέζι: Oι τιμές για θαλασσινά και λαγάνα
17:38 Καθαρά Δευτέρα 2026: Με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό
17:29 Δημοσκόπηση Marc: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, ποια η διαφορά από το δεύτερο κόμμα
17:22 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χιλιάδες καρναβαλιστές και εντυπωσιακά άρματα στους δρόμους ΦΩΤΟ
17:10 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξετε
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ