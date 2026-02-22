Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν – Ρωσίας για αγορά 2.500 προηγμένων αντιαεροπορικών πυραύλων

Το Ιράν και η Ρωσία κατέληξαν σε μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 589 εκατομμύρια δολάρια) για την προμήθεια χιλιάδων προηγμένων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που κυκλοφόρησε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο 2025, προβλέπει την παράδοση από τη Ρωσία:

500 φορητών μονάδων εκτόξευσης τύπου Verba (9K333)

2.500 πυραύλων τύπου 9M336

σε χρονικό διάστημα τριών ετών.

Οι Financial Times επικαλούνται διαρρεύσαντα ρωσικά έγγραφα που είδαν οι ίδιοι, καθώς και δηλώσεις πολλών προσώπων με γνώση της συμφωνίας. Το πρακτορείο Reuters, σε σχετική ανταπόκρισή του, διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές.

Το σύστημα Verba (9K333) αποτελεί την πιο πρόσφατη γενιά ρωσικών φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων (MANPADS), με βελτιωμένη αντοχή σε αντίμετρα (π.χ. θερμικές παγίδες), τριπλή αναζήτηση στόχου (υπέρυθρο, υπεριώδες και ορατό φάσμα) και εμβέλεια έως 6 χλμ. και ύψος έως 3,5 χλμ.

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο εντεινόμενης στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Τεχεράνης, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις αμοιβαίες κατηγορίες Δύσης για μεταφορά όπλων (ιρανικά drones Shahed προς Ρωσία, ρωσική τεχνολογία προς Ιράν).

