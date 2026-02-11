Financial Times: O Ζελένσκι εξετάζει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη έως τα μέσα Μαΐου

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζει την παρουσίαση ενός σχεδίου που προβλέπει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών ταυτόχρονα με δημοψήφισμα για την έγκριση πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει το εν λόγω σχέδιο στις 24 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής πλήρους κλίμακας εισβολής. Στόχος, σύμφωνα με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλούνται οι FT, είναι η ολοκλήρωση και των δύο εκλογικών διαδικασιών έως τις 15 Μαΐου.

Το χρονοδιάγραμμα φέρεται να διαμορφώνεται εν μέσω έντονης πίεσης από την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει θέσει ως προθεσμία τα μέσα Μαΐου για την πραγματοποίηση των ψηφοφοριών, συνδέοντάς την με τη διατήρηση εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο.

Στο Κίεβο έχει ήδη ξεκινήσει τεχνικός σχεδιασμός για τις απαραίτητες νομικές τροποποιήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου. Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στη Βουλή που επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις.

Παράλληλα, εξελίσσονται διαβουλεύσεις με αμερικανούς διαπραγματευτές για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο 20 σημείων, στο οποίο εντάσσεται και η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την τελική συμφωνία. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι δεν έχουν ακόμη γεφυρώσει τις διαφορές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το καθεστώς της περιοχής του Ντονμπάς.

Η Ρωσία επιμένει στον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, ενώ η Ουκρανία απορρίπτει το αίτημα αυτό, διατηρώντας τον έλεγχο σημαντικού τμήματος της περιοχής (πάνω από 5.180 τ.χλμ.). Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων, όπως αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες ή ζώνες ελεύθερου εμπορίου.

Αξιωματούχοι στο Κίεβο έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η διεξαγωγή εκλογών και δημοψηφίσματος προϋποθέτει πρώτα συμφωνία στους όρους ειρήνης, εκεχειρία και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Δύση. Επισημαίνουν επίσης τις δυσκολίες που δημιουργούν οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, ιδιαίτερα σε ενεργειακές υποδομές, η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών στο μέτωπο και τα εκατομμύρια εκτοπισμένων πολιτών.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων δήλωσε στο Reuters ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φαίνεται μη ρεαλιστικό υπό τις παρούσες συνθήκες, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία με τη Ρωσία ούτε ένδειξη διάθεσης τερματισμού των εχθροπραξιών.

