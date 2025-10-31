Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Η διοίκηση αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως χαρά, διασκέδαση και μια ευκαιρία για διαπαιδαγώγηση

Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
31 Οκτ. 2025 18:29
Pelop News

Μια νέα πρόταση φέρνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο Φοίνικας Αγυιάς, ο οποίος φέτος συμπληρώνει τρία χρόνια από τότε που ιδρύθηκε, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας.
Η ομάδα αποτελείται κυρίως από φοιτητές και μαθητές που αγαπούν το ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως άθλημα, αλλά ως μέσο έκφρασης, υγείας και προσωπικής ανάπτυξης.
Μέσα από τη συνεργασία με την ακαδημία της United FC, ο Φοίνικας Αγυιάς δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και μια κοινότητα που μεγαλώνει μαζί με τους αθλητές της.
Η διοίκηση αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως χαρά, διασκέδαση και μια ευκαιρία για διαπαιδαγώγηση. Στόχος δεν είναι μόνο η αγωνιστική πρόοδος, αλλά η δημιουργία ενός υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου κάθε νέος μπορεί να εξελιχθεί ως αθλητής και ως άνθρωπος.
Υπεύθυνος για την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας είναι ο προπονητής Παναγιώτης Καρακίτσος (εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Δίπλωμα UEFA B Licence) ο οποίος με πάθος και αφοσίωση εμπνέει τους νεαρούς αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, εντός και εκτός γηπέδου.
Το ΔΣ αποτελείται από τους Σπύρο Διονυσάτο, Νίκο Παπαβασιλείου, Γιώργο Ηλιόπουλο, Παντελή Δρίβα, Αλέξανδρο Κόμπις.
Σε δύο αγώνες στον Β’ Ομιλο της Γ’ Κατηγορίας, ο Φοίνικας Αγυιάς έχει μία ισοπαλία 3-3 με τον Απόλλωνα Αιγίου και μία από την ΑΕΚ Πατρών με 4-0, ενώ την Κυριακή υποδέχεται τη Φλόγα Ροδιάς (γηπ. Προαστείου, 15.00).

Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιροΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ: 

«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ»

Στην προεδρία του συλλόγου βρίσκεται ο Σπύρος Διονυσάτος, νεαρός κι αυτός, όπως τα περισσότερα μέλη του ΔΣ, ο οποίος τονίζει: «Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Φοίνικα Αγυιάς συμπληρώνει τρία χρόνια λειτουργίας. Μια ομάδα που στήθηκε από μία από τις νεαρότερες διοικήσεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και που στο πλαίσιο και της συνεργασίας μας με την ακαδημία UNITED F.C. δίνει βάση στη συμμετοχή και την ανάπτυξη νεαρών αθλητών με ένα ρόστερ το οποίο απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από παιδιά κάτω των 23 ετών.

Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, με υπεύθυνο τον προπονητή μας κ. Καρακίτσο δίνουμε βάση κυρίως στην καλλιέργεια των ποδοσφαιριστών μας στο πνεύμα και τις αξίες του αθλητισμού, όπως ο σεβασμός, η προσπάθεια, η ομαδικότητα, η φιλοδοξία και η ταπεινότητα. Σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να κοιτάμε μπροστά, ώστε να μην μας κρατούν πίσω οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».

 

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.
Σέργιος Λίβανος Τ 2007
Μάνος Γράμμος Τ 1991
Αναστάσης Κολοκυθάς Α 2008
Πάρης Διαμαντόπουλος Α 2008
Γιάννης Αλπέντζος Α 2004
Γιώργος Δάσιος Α 2010
Νίκος Καρασούλας Α 2009
Παναγιώτης Γεωργόπουλος Α 2006
Τάσος Χατζηελευθεριάδης Α 2009
Σπύρος Χουρσαλάς Α 2003
Κυριάκος Μαυροειδάκος Α 2006
Θάνος Κουμάσης Α 2009
Παναγιώτης Κώρος Α 2010
Γρηγόρης Κουμεντάκος Μ 2003
Θάνος Γεωργικόπουλος Μ 2009
Γιάννης Καρβουνιάρης Μ 2009
Γιάννης Φώτης Μ 2010
Νίκος Πολύζος Μ 1999
Μίλτος Σπανός Μ 2005
Νίκος Ρηγόπουλος Μ 1997
Αλέξανδρος Πεσματζόγλου Μ 2011
Νίκος Μαραγκός Ε 2007
Δημήτρης Παπανικολάου Ε 2010
Λεωνίδας Καυκάς Ε 2007
Λουκιανός Χριστοδούλου Ε 2010
Γιώργος Αποστολόπουλος Ε 2009
Γιονούζ Αλιάι Ε 2010
Δημήτρης Κανακάρης Ε 2008
Τάσος Καραχάλιος Ε 2003

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Πάτρα: Τροχαίο για γνωστό έμπορο, το δίκυκλό του συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο
20:38 Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ
20:29 Πολωνοί στους Δελφούς μπούκαραν στον αρχαιολογικό χώρο και έκλεψαν αντικείμενο που έμοιαζε με αρχαία πέτρα!
20:20 Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν
20:12 Ληστεία με φόνο ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα
20:00 «Έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου, συνέδεσε το όνομα της με τον Ερυθρό Σταυρό
19:51 Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ
19:40 Καιρός (1/11/2025): Μουνταμάρα και άνοδος της θερμοκρασίας
19:31 Τα στοιχεία του προπονητή βόλεϊ που συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης!
19:20 «Κάναμε τις κλοπές γιατί θέλαμε να έχουμε πολλά λεφτά να ξοδεύουμε», γόνοι εύπορων οικογενειών ρήμαξαν τη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Κλήση από ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
19:08 Το ήξερες ότι μπορείς να βρεις όλα τα δέντρα της Αθήνας; Ο Χάρης Δούκας μας ξεναγεί στον «πύργο ελέγχου» στο γραφείο του
19:03 Τροχαίο στην πλατεία Μαρούδα στην Πάτρα
19:00 Ο κ. Σάλλας μίλησε. Τον ακούει κανείς;
18:47 Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Φάτος Νάνο
18:39 Λυσσασμένη επίθεση ροτβάιλερ στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα, το πυροβόλησε και το σκότωσε αστυνομικός!
18:35 Ο Μητσοτάκης στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών – «Εθνικό καθήκον μας το ενδιαφέρον για τη Μονή»
18:29 Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
18:17 Ξυλοκόπησαν αστυνομικό επειδή τους καθυστερούσε με το περιπολικό!
18:13 Μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε χρυσό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ