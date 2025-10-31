Φοίνικας Αγυιάς: Μια νέα πρόταση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Μια νέα πρόταση φέρνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο Φοίνικας Αγυιάς, ο οποίος φέτος συμπληρώνει τρία χρόνια από τότε που ιδρύθηκε, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας.

Η ομάδα αποτελείται κυρίως από φοιτητές και μαθητές που αγαπούν το ποδόσφαιρο, όχι μόνο ως άθλημα, αλλά ως μέσο έκφρασης, υγείας και προσωπικής ανάπτυξης.

Μέσα από τη συνεργασία με την ακαδημία της United FC, ο Φοίνικας Αγυιάς δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και μια κοινότητα που μεγαλώνει μαζί με τους αθλητές της.

Η διοίκηση αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως χαρά, διασκέδαση και μια ευκαιρία για διαπαιδαγώγηση. Στόχος δεν είναι μόνο η αγωνιστική πρόοδος, αλλά η δημιουργία ενός υγιούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου κάθε νέος μπορεί να εξελιχθεί ως αθλητής και ως άνθρωπος.

Υπεύθυνος για την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας είναι ο προπονητής Παναγιώτης Καρακίτσος (εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Δίπλωμα UEFA B Licence) ο οποίος με πάθος και αφοσίωση εμπνέει τους νεαρούς αθλητές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, εντός και εκτός γηπέδου.

Το ΔΣ αποτελείται από τους Σπύρο Διονυσάτο, Νίκο Παπαβασιλείου, Γιώργο Ηλιόπουλο, Παντελή Δρίβα, Αλέξανδρο Κόμπις.

Σε δύο αγώνες στον Β’ Ομιλο της Γ’ Κατηγορίας, ο Φοίνικας Αγυιάς έχει μία ισοπαλία 3-3 με τον Απόλλωνα Αιγίου και μία από την ΑΕΚ Πατρών με 4-0, ενώ την Κυριακή υποδέχεται τη Φλόγα Ροδιάς (γηπ. Προαστείου, 15.00).

ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ:

«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ»

Στην προεδρία του συλλόγου βρίσκεται ο Σπύρος Διονυσάτος, νεαρός κι αυτός, όπως τα περισσότερα μέλη του ΔΣ, ο οποίος τονίζει: «Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Φοίνικα Αγυιάς συμπληρώνει τρία χρόνια λειτουργίας. Μια ομάδα που στήθηκε από μία από τις νεαρότερες διοικήσεις στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και που στο πλαίσιο και της συνεργασίας μας με την ακαδημία UNITED F.C. δίνει βάση στη συμμετοχή και την ανάπτυξη νεαρών αθλητών με ένα ρόστερ το οποίο απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από παιδιά κάτω των 23 ετών.

Εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, με υπεύθυνο τον προπονητή μας κ. Καρακίτσο δίνουμε βάση κυρίως στην καλλιέργεια των ποδοσφαιριστών μας στο πνεύμα και τις αξίες του αθλητισμού, όπως ο σεβασμός, η προσπάθεια, η ομαδικότητα, η φιλοδοξία και η ταπεινότητα. Σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και να κοιτάμε μπροστά, ώστε να μην μας κρατούν πίσω οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. Σέργιος Λίβανος Τ 2007 Μάνος Γράμμος Τ 1991 Αναστάσης Κολοκυθάς Α 2008 Πάρης Διαμαντόπουλος Α 2008 Γιάννης Αλπέντζος Α 2004 Γιώργος Δάσιος Α 2010 Νίκος Καρασούλας Α 2009 Παναγιώτης Γεωργόπουλος Α 2006 Τάσος Χατζηελευθεριάδης Α 2009 Σπύρος Χουρσαλάς Α 2003 Κυριάκος Μαυροειδάκος Α 2006 Θάνος Κουμάσης Α 2009 Παναγιώτης Κώρος Α 2010 Γρηγόρης Κουμεντάκος Μ 2003 Θάνος Γεωργικόπουλος Μ 2009 Γιάννης Καρβουνιάρης Μ 2009 Γιάννης Φώτης Μ 2010 Νίκος Πολύζος Μ 1999 Μίλτος Σπανός Μ 2005 Νίκος Ρηγόπουλος Μ 1997 Αλέξανδρος Πεσματζόγλου Μ 2011 Νίκος Μαραγκός Ε 2007 Δημήτρης Παπανικολάου Ε 2010 Λεωνίδας Καυκάς Ε 2007 Λουκιανός Χριστοδούλου Ε 2010 Γιώργος Αποστολόπουλος Ε 2009 Γιονούζ Αλιάι Ε 2010 Δημήτρης Κανακάρης Ε 2008 Τάσος Καραχάλιος Ε 2003

