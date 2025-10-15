Φοινικούντα: «Δεν πάτησα εγώ τη σκανδάλη» – Τι υποστηρίζει ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τους δύο φερόμενους ως δράστες να αλληλοκατηγορούνται και να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για τη μοιραία νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης βρίσκονται στην Καλαμάτα, όπου εξετάζονται από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών.

Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, βρετανικής καταγωγής, εξετάστηκε παρουσία του δικηγόρου του, αλλά αρνήθηκε να δώσει γραπτή απολογία, δηλώνοντας πως θα μιλήσει απευθείας στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ίδιος αρνείται ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε στην Καλαμάτα μόνο για τα χρήματα και ότι ο 22χρονος συνεργός του ήταν εκείνος που σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Ωστόσο, οι καταθέσεις φαίνεται να καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του. Ο ανιψιός του 68χρονου, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αναγνώρισε ρητά ως φυσικό αυτουργό τον 22χρονο Βρετανό, τον οποίο είχε ήδη υποδείξει και ο συνεργός του.

Οι αξιωματικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις των δύο υπόπτων στην Καλλιθέα ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή, με βάση βίντεο που κατέγραψε το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν. Οι συλλήψεις, ωστόσο, καθυστέρησαν, καθώς οι αστυνομικοί ερευνούσαν την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Η δημοσιοποίηση του βίντεο και η αυτοβούλως παράδοση του 22χρονου ανάγκασαν τις αρχές να επισπεύσουν τις ενέργειες.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους εντοπίστηκαν τα ρούχα και τα κράνη που φορούσαν την ημέρα του εγκλήματος, όχι όμως το όπλο, το τηλέφωνο του συνεργού ή το σκούτερ που χρησιμοποίησαν για να φτάσουν στη Φοινικούντα. Το δίκυκλο, που φέρεται να είχε δανειστεί ο βασικός δράστης από γνωστό του, θεωρείται ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί.

Σήμερα αναμένεται η διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ο οποίος θα ασκήσει τις σχετικές διώξεις και θα εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης, ώστε οι δύο νεαροί να παραπεμφθούν στον ανακριτή. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για πιθανή συμμετοχή και άλλων προσώπων, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι άρσεις απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν φως στις επαφές των δύο ανδρών πριν και μετά το διπλό έγκλημα.

