Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με την ανιψιά του θύματος να κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε ήδη από τον Αύγουστο του 2024. Η ίδια περιγράφει περίεργες συμπεριφορές του 33χρονου ξαδέλφου της μετά το φονικό, που την οδήγησαν να θεωρήσει ότι εμπλεκόταν στην υπόθεση.

Η ανιψιά του 68χρονου, μιλώντας στον Alpha, αποκάλυψε πως ο 33χρονος είχε εμφανίσει μια «ανεξήγητη έπαρση» μετά το διπλό φονικό και πως η συμπεριφορά του της φάνηκε απολύτως ύποπτη.

«Είχε έπαρση μετά το φονικό. Ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο. Μου λέει “εγώ είμαι εδώ τώρα, θέλω να φύγετε”», τόνισε, προσθέτοντας πως τον είδε «φοβερά ταραγμένο» και πως τής ζήτησε να του πει αν φαίνεται ταραγμένος. «Κατάλαβα ότι είναι μπλεγμένος σίγουρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι το σχέδιο δεν στήθηκε τους τελευταίους μήνες αλλά είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα:

«Πρόκειται για ένα διαβολικά καλοστημένο σχέδιο, όχι τους δύο τελευταίους μήνες αλλά απ’ όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Οι εξελίξεις κορυφώνονται τη Δευτέρα, όταν ο 33χρονος ανιψιός και ο 31χρονος επιχειρηματίας – εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών – θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν. Και οι δύο συνεχίζουν να αρνούνται κάθε εμπλοκή, παρά τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, στρέφονται εναντίον τους.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



