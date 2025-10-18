Φοινικούντα: Λευκό αυτοκίνητο στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ – Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς οι αστυνομικοί ερευνούν λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να συνδέεται τόσο με την επίθεση του Σεπτεμβρίου εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και με το αιματηρό φονικό της 5ης Οκτωβρίου. Το όχημα μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα των ερευνών.

18 Οκτ. 2025 15:36
Η αστυνομία εστιάζει πλέον την έρευνά της σε ένα λευκό αυτοκίνητο, που φαίνεται να βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας τη νύχτα της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πειστεί από τα λεγόμενα του 22χρονου συνεργού του φερόμενου ως δράστη και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε και τρίτο πρόσωπο που συμμετείχε στη διαφυγή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε εντοπιστεί κοντά στο σπίτι του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου —την ημέρα που δέχτηκε επίθεση με αεροβόλο, για την οποία ο 22χρονος έχει ήδη ομολογήσει. Οι αστυνομικοί θεωρούν πλέον πιθανό ο νεαρός να είχε βοήθεια και στα δύο περιστατικά.

Όσον αφορά την αναπαράσταση του εγκλήματος, που έχει ζητήσει η οικογένεια του θύματος, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη από την ανακρίτρια αν θα πραγματοποιηθεί, αν και δεν αποκλείεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τις απολογίες των δύο 22χρονων.

Οι δύο νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν την Κυριακή στις 12:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Στο μεταξύ, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου και η σύντροφός του, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του φονικού, έδωσαν συμπληρωματικές καταθέσεις διάρκειας έξι ωρών, ύστερα από νέα στοιχεία που αφορούν ένα τηλεφώνημα λίγη ώρα μετά το έγκλημα.

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρος, δήλωσε πως ο πελάτης του ζητά να λάμψει η αλήθεια και να αποκαλυφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στο διπλό φονικό. Όπως εξήγησε, το επίμαχο τηλεφώνημα έγινε από το κινητό της συντρόφου του, καθώς το δικό του τηλέφωνο είχε πέσει στον χώρο του εγκλήματος, και επρόκειτο για επικοινωνία με φιλικό πρόσωπο που δεν συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία.

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία παραμένει ανοιχτή και εξαιρετικά περίπλοκη, με την αστυνομία να προσπαθεί να συνδέσει τα νέα στοιχεία για να «δέσει» πλήρως το παζλ των ευθυνών.
