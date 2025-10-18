Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»

Σύμφωνα με μαρτυρία που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο 22χρονος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού και από μικρή ηλικία παρακολουθείτο από γιατρούς, ενώ είχε πειραματιστεί με ναρκωτικές ουσίες. Το πρόσωπο που μίλησε δημόσια, γνωρίζοντας τον νεαρό από τα παιδικά του χρόνια, τον περιέγραψε ως ευαίσθητο και ήσυχο παιδί, που «μπορούσε εύκολα να χειραγωγηθεί».

«Το παιδί αυτό από μικρή ηλικία έτρεχε στους γιατρούς. Ήταν ένα παιδί χαρούμενο, γεμάτο ζωή, που όμως μπορούσες εύκολα να το κατευθύνεις. Δυσκολευόταν να καταλάβει τις προθέσεις των άλλων, ακόμα και τις εκφράσεις τους — αν ήθελαν το καλό του ή το κακό του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Όπως ανέφερε, στα τέλη Αυγούστου κάτι άλλαξε στη συμπεριφορά του νεαρού, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από το σπίτι του και έκοψε κάθε επαφή με την οικογένειά του.

«Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, θα καταλάβετε πολλά», πρόσθεσε με νόημα ο άνθρωπος του οικογενειακού του περιβάλλοντος.





Ένα προφίλ με ιδιαιτερότητες

Ο 22χρονος φέρεται να είχε δυσκολίες κοινωνικής κατανόησης και περιορισμένο τρόπο επικοινωνίας, όπως περιγράφεται συχνά στα άτομα που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα.

Σύμφωνα με ειδικούς, ο αυτισμός εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο κάποια κοινά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

Δυσκολία κατανόησης προθέσεων, συναισθημάτων ή διαθέσεων των άλλων.

Προτίμηση σε ρουτίνες και αντίσταση στις αλλαγές.

Περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Ευαισθησία σε ήχους, φώτα ή υφές.

Δυσκολία στη διατήρηση διαλόγου και στην ανάγνωση μη λεκτικών σημάτων, όπως οι εκφράσεις προσώπου ή ο τόνος της φωνής.

Το προφίλ που σκιαγραφείται από τη μαρτυρία διαφοροποιείται σημαντικά από την εικόνα του «σκληρού συνεργού» που παρουσιάστηκε αρχικά, προσθέτοντας νέα δεδομένα στη δικαστική έρευνα για το διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και ολόκληρη τη χώρα.

