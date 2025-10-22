Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα

Πεπεισμένη ότι η διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έγινε για οικονομικούς λόγους εμφανίζεται η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως δήλωσε η δικηγόρος της, Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η κ. Φραγκάκη, που υπήρξε και νομική εκπρόσωπος αλλά και φίλη του δολοφονημένου επιχειρηματία, τόνισε πως η εντολέας της «είναι βέβαιη ότι το στυγερό έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου προσώπου».

Η ανιψιά του θύματος ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καθίσουν στο εδώλιο όχι μόνο οι φυσικοί, αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο άγνωστα παιδιά από την Αθήνα έδρασαν μόνα τους», ανέφερε η δικηγόρος, απορρίπτοντας το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης. «Μιλάμε για έναν κύριο με Κ κεφαλαίο, επιφανή και αγαπητό στην περιοχή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πλευρά της οικογένειας θα επιμείνει «να είναι μια δεμένη υπόθεση, ώστε να αποδειχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να τιμωρηθούν».

«Ήθελε να τακτοποιήσει τους συγγενείς του»

Η κ. Φραγκάκη μίλησε με συγκίνηση για το θύμα, περιγράφοντάς το ως έναν άνθρωπο γενναιόδωρο και αγαπητό.

«Ήταν δοτικός και ενδιαφερόταν να τακτοποιήσει όλους τους συγγενείς του, τους οποίους αγαπούσε πάρα πολύ. Οι σχέσεις στην οικογένεια ήταν καλές και δεν υπήρχαν προστριβές», σημείωσε. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι «όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαθήκες, είναι αναπόφευκτο να εγείρονται ζητήματα».

Κλείνοντας, η δικηγόρος επισήμανε τη σημασία μιας πλήρους και δεμένης δικογραφίας, «ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι πραγματικοί δράστες και να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι».

