Φοινικούντα: Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για το διπλό φονικό, η επίσημη ανακοίνωση για τους συλληφθέντες

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη διπλή ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη σύλληψη δύο 22χρονων Ελλήνων, κατηγορουμένων ως φυσικός και ηθικός αυτουργός αντίστοιχα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, άγνωστος δράστης μετέβη στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, προκαλώντας τον θάνατό του. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν δύο ακόμη άτομα, τα οποία προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά ένας από αυτούς τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με μοτοσικλέτα.

Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας σε συνεργασία με τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης Εγκλημάτων Καλαμάτας και Πύλου. Χάρη σε πληροφοριακά και προανακριτικά στοιχεία, ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες και χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν μετά το έγκλημα.

Ο ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκε αυτοβούλως στις 1 Οκτωβρίου 2025 ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσω συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Στις έρευνες βρέθηκαν ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση του εγκλήματος ένας εκ των δραστών, καθώς και κινητό τηλέφωνο προς εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε προηγούμενη επίθεση με αεροβόλο πιστόλι κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου 2025. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και οδηγήθηκαν σε κύρια ανάκριση.

