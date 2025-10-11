Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»

Ο εκτελεστής με το περίστροφο, έφυγε από τη Φοινικούντα, πέρασε στην Κυπαρισσία μέσω Πύργου και παλαιάς εθνικής οδού, κατευθύνθηκε στην Κόρινθο και από ‘κει μπήκε στην Αθήνα και χάθηκε στην περιοχή των δυτικών προαστίων, όπου και αναζητείται

11 Οκτ. 2025 13:42
Pelop News

Όπως έχει η κατάσταση και σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών, σαρώνοντας τις κάμερες, κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι ο εκτελεστής με το περίστροφο, έφυγε από τη Φοινικούντα, πέρασε στην Κυπαρισσία μέσω Πύργου και παλαιάς εθνικής οδού, κατευθύνθηκε στην Κόρινθο και από ‘κει μπήκε στην Αθήνα και χάθηκε στην περιοχή των δυτικών προαστίων.

Φοινικούντα: Η αστυνομία στα ίχνη του δολοφόνου, που κρύβεται το σημείο «κλειδί»

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο πιστολέρο με το λευκό Scooter, όπως λένε οι πληροφορίες, μετά τη δολοφονία στο κάμπινγκ σταμάτησε σε δύο βενζινάδικα στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο. Όπως τον έχουν καταγράψει οι κάμερες, φαίνεται να φουλάρει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία που χάραξε φαίνεται πως απέφευγε αυτοκινητόδρομους, με διόδια και κάμερες.

Είναι, όπως λένε χαρακτηριστικά, ότι είχε σχεδιάσει καλά το δρομολόγιο του, καθώς χρησιμοποιούσε κρυφά περάσματα, που ελάχιστοι γνώριζαν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα η κίνηση του να αποφύγει τα ηλεκτρονικά μάτια, μέσα από έναν δρόμο που ελάχιστοι γνωρίζουν στην Πύλο και να κατευθυνθεί για Κυπαρισσία.

Οι έρευνες των αστυνομικών κινούνται στο να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις του, μετά στην είσοδο του στην Αθήνα. Γνωρίζουν ότι μπήκε στην πρωτεύουσα από τα δυτικά προάστια, αλλά δεν έχουν ακόμα αποκρυπτογραφήσει τη μετέπειτα πορεία του.

Οι αναλυτές των ανθρωποκτονιών εκτιμούν, ότι ο δολοφόνος με το scooter, χρησιμοποίησε το ιδιόκτητο μηχανάκι του κρύβοντας την πινακίδα και αυτό το λάθος αναμένεται, λένε οι ίδιες πληροφορίες, να αποκαλύψει αργά η γρήγορα, την ταυτότητά του. Και αυτό γιατί, όταν μέσα από τους δρόμους της Αθήνας βρουν που είναι τελικά το τελικό σημείο του προορισμού του, τότε θα «σκουπίσουν» την περιοχή και θα καταφέρουν να το εντοπίσουν.

Παράλληλα, εκτιμούν, ότι ο συγκεκριμένος νεαρός λειτουργούσε για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Όμως, το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι», χωρίς εμπειρία, με μεγάλη προχειρότητα και πολλά λάθη. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, οι αστυνομικοί να φωτίσουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.
