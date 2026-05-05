Φοιτήτρια κατά καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Αποζημίωση για σεξουαλική παρενόχληση

Οριστική και αμετάκλητη είναι η αγωγή σε βάρος καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από μεταπτυχιακή φοιτήτρια για αποζημίωση λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η υπόθεση εκκρεμούσε από το 2021, όταν η φοιτήτρια είχε μεταβεί στο γραφείο του καθηγητή για να συζητήσουν για το μεταπτυχιακό της και εκείνος προχώρησε σε θωπεύσεις σε επίμαχα σημεία. Το Μονομελές Εφετείο Πατρών απέρριψε την έφεση του καθηγητή κατά της πρωτόδικης απόφασης σε βάρος του και επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να αποζημιώσει το θύμα με το ποσό των 3.000 ευρώ. Πλέον εκκρεμεί και το ποινικό δικαστήριο.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Βιολογικού σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι προχώρησε σε συνεδριάσεις και κινητοποιήσεις, επιδιώκοντας την απομάκρυνση του καθηγητή και την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, όμως καταγγέλλει απόπειρα συγκάλυψης από τις πρυτανικές αρχές.

Ερωτηθείς από την «Π» για το θέμα ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας ξεκαθαρίζει αρχικά ότι: «Η υπόθεση αυτή δρομολογήθηκε ποινικά από εμάς. Οταν έφτασε η σχετική καταγγελία στο γραφείο, την έστειλα αμέσως στον εισαγγελέα. Επομένως για ποια συγκάλυψη γίνεται λόγος;».

Σε ό,τι αφορά την παραμονή του καθηγητή στη θέση του, ο κ. Μπούρας εξηγεί: «Δεν υπάρχει απόφαση που να τον καταδικάζει τελεσίδικα. Αυτό που δικάστηκε είναι μία αγωγή. Ο νόμος προβλέπει απομάκρυνση από το πανεπιστήμιο όταν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση στο ποινικό».

