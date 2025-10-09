Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στοχεύει σε επενδύσεις ύψους €400 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει πάνω από 400 δισ. ευρώ (464,5 δισ. δολάρια) έως το 2027 σε επενδύσεις για το Global Gateway, το πρόγραμμά της για την ενίσχυση των επενδύσεων στον Παγκόσμιο Νότο, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Global Gateway σχεδιάστηκε αρχικά για να επενδύσει 300 δισ. ευρώ, τα μισά από τα οποία στην Αφρική, από το 2021 έως το 2027, ως εναλλακτική λύση στο ανταγωνιστικό σχέδιο της Κίνας.

Τα έργα αφορούν τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η έρευνα, καθώς και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ορυκτά που είναι κρίσιμα για την πράσινη μετάβασή της και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Ακόμη, η ΕΕ εγκαινιάζει σήμερα το Global Gateway Investment Hub, μια ενιαία πλατφόρμα όπου οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις.

