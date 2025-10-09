Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ στοχεύει σε επενδύσεις ύψους €400 δισ.

Τα έργα αφορούν τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η έρευνα, καθώς και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ορυκτά που είναι κρίσιμα για την πράσινη μετάβασή

Ούσουλα Φον Ντερ Λάιεν
09 Οκτ. 2025 11:55
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει πάνω από 400 δισ. ευρώ (464,5 δισ. δολάρια) έως το 2027 σε επενδύσεις για το Global Gateway, το πρόγραμμά της για την ενίσχυση των επενδύσεων στον Παγκόσμιο Νότο, δήλωσε την Πέμπτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Global Gateway σχεδιάστηκε αρχικά για να επενδύσει 300 δισ. ευρώ, τα μισά από τα οποία στην Αφρική, από το 2021 έως το 2027, ως εναλλακτική λύση στο ανταγωνιστικό σχέδιο της Κίνας.

Τα έργα αφορούν τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η έρευνα, καθώς και συνεργασίες που θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ορυκτά που είναι κρίσιμα για την πράσινη μετάβασή της και να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Ακόμη, η ΕΕ εγκαινιάζει σήμερα το Global Gateway Investment Hub, μια ενιαία πλατφόρμα όπου οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ