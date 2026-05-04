Φωνή (πρωθυπουργού) βοώντος εν τη ερήμω

O Kυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, αναφερόμενος σε μια μεγάλη αλήθεια: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μια ρητορική, «δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου». Οπως είπε, «είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία». Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζεται ως «μαφία», «συμμορία», «εγκληματική οργάνωση» και πως ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί «δολοφόνος» και «μειοδότης».

Σε μια κανονική χώρα που σέβεται την αλήθεια και τον πολίτη, αυτές οι βαρύτατες αλήθειες θα έπρεπε να έχουν γίνει αντικείμενο μονοθεματικών εκπομπών. Στα δελτία ειδήσεων θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση με παραδείγματα αυτής της κατάντιας. Αναλυτές να καυτηριάζουν την πρακτική του οχετού. Υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά. Τι συνέβη όμως; Κανείς δεν ασχολήθηκε. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις διατέθηκαν λίγα δευτερόλεπτα του τι είπε και μέχρις εκεί.

Εχουμε εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό, ας το επαναλάβουμε. Δύο αιτίες: Η πρώτη είναι ότι η ιδιωτική τηλεόραση δημοσιογραφικά είναι εντελώς ανυπόληπτη, δεν μας προσφέρει τίποτε απολύτως. Καφενείο στα χειρότερά του, που λες δεν ξανάρχομαι για καφέ εδώ. Κι όπως έχω γράψει, το 90% από ό,τι λένε είναι ψέματα.

Η δεύτερη είναι ότι η πλειοψηφία των Μέσων είναι ευθέως αντικυβερνητικά, σε αντίθεση με το ψέμα της αντιπολίτευσης ότι δήθεν τα Μέσα είναι εξαγορασμένα από την κυβέρνηση. Στα κανάλια, μόνο ο ΣΚΑΪ είναι κυβερνητικός. Mega, Open, εντελώς απέναντι και οι άλλοι δήθεν ουδέτεροι. Η δε ΕΡΤ είναι υποδειγματικά ουδέτερη, όχι εκείνο το αδιανόητο χάλι επί ΣΥΡΙΖΑ.

Στις πολιτικές εφημερίδες η κυβέρνηση έχει μόνο την τίμια δημοσιογραφία της «Καθημερινής» και δύο κυριακάτικες. Απέναντί της, το μονίμως προβοκατόρικο «Βήμα» (μονταζιέρα…), τα «Νέα», καθώς και τις εφημερίδες «Δημοκρατία», «Εστία», «Απογευματινή», «Εφημερίδα των Συντακτών», «Κόντρα», τις μικρότερες χυδαίες, τύπου «Μακελειό», συν εβδομαδιαίες τύπου «Documento», «Αυγή», «Παρόν» και λοιποί, που όλοι μαζί πυροβολούν διαρκώς. Ποιος από όλους αυτούς να αναδείξει τη θέση Μητσοτάκη για την τοξικότητα;

Κλείνω με ένα παράδειγμα: Βγαίνει ο Κασσελάκης και καταγγέλλει ότι ο Γεωργιάδης προχώρησε σε διαφημιστική καμπάνια 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για να προβάλλει το έργο του στην Υγεία. Ποια είναι η αλήθεια; Η ΕΕ απαιτεί κάθε φορά που δίνει χρήματα για έργα, να υπάρχει αντίστοιχη προβολή ώστε οι Ελληνες πολίτες να γνωρίζουν την συνεισφορά της. Αυτό ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, αν δεν το κάνεις, σου βάζουν τεράστιο πρόστιμο. Ο δε Γεωργιάδης ενέκρινε την χαμηλότερη δυνατή επιτρεπτή δαπάνη στο 1%.

Ο Κασσελάκης απόλαυσε προβολής με τη βλακεία που είπε, ενώ κανένα από τα επιτιθέμενα Μέσα δεν είπε ή έγραψε την αλήθεια. Δεν διόρθωσε το ψέμα. Σαν χώρα, ζούμε μια επικοινωνιακή αφασία. Οποιος μπορεί, ας βρει τρόπο να ενημερώνεται σωστά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



