Φονικές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι στς ΗΠΑ, στους 7 οι νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Εντονες καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι πλήτουντις κεντρικές και νότιες ΗΠΑ, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους επτά σύμφωνα με δηλώσεις των τοπικών αρχών χθες Πέμπτη.

Διάφορες πολιτείες, από το Άρκανσο (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια), αντιμετωπίζουν από προχθές Τετάρτη ανεμοθύελλες, ανεμοστρόβιλους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αρχές στο Τενεσί (νότια) έκαναν λόγο χθες Πέμπτη το πρωί για τουλάχιστον πέντε νεκρούς εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Another look at the tornado warned storm at Spring Hill TN earlier this afternoon… video from Natalie Newsom pic.twitter.com/o91xXyFtoD

— James Spann (@spann) April 3, 2025