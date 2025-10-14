Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ

Στη Βενεζουέλα οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα προκάλεσαν μία τραγωδία στη χώρα, όταν από τον μεγάλο όγκο νερού, κατέρρευσαν στοές σε χρυσορυχείο και παγίδευσαν εργαζομένους.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο της νότιας Βενεζουέλας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Δευτέρα 13.10.2025.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, που σημείωσε ότι εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

#Venezuela #Mine_Collapse Kills 14 People After Heavy Rainshttps://t.co/QDq1fhqb0V

📌 The agency said in a statement on its Instagram account that the fatalities occurred in three different shafts of the “Cuatro Esquinas de Caratal” mine, located in the town of #El_Callao, about… pic.twitter.com/e2vmjz1BMP — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 14, 2025

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

