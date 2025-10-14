Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν επιτόπου

Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ
14 Οκτ. 2025 10:09
Pelop News

Στη Βενεζουέλα οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα προκάλεσαν μία τραγωδία στη χώρα, όταν από τον μεγάλο όγκο νερού, κατέρρευσαν στοές σε χρυσορυχείο και παγίδευσαν εργαζομένους.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο της νότιας Βενεζουέλας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Δευτέρα 13.10.2025.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, που σημείωσε ότι εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Το pelop.gr συμμέτεχει στη στάση εργασίας των δημοσιογράφων
10:53 Αρχίζει η συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
10:49 Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!
10:47 Πόσες κλήσεις «έπεσαν» για κράνος σε μια εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
10:45 Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο Champions League
10:42 Πάτρα: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι κατά του εργασιακού νομοσχεδίου ΦΩΤΟ
10:33 Γιατί την πάτησαν (και) στην Ελλάδα οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων
10:30 Πάτρα: Το Λιμενικό για τον τραυματισμό ναυτεργάτη
10:23 Η Κοινο Τοπία θα ξεναγηθεί στην έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe
10:22 «Δεν είχε καταλάβει ποτέ την αξία του» η σύντροφος του σπουδαίου ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, που «έφυγε» από τη ζωή
10:17 Πάτρα: Βανδαλισμοί και ασυδοσία στον πεζόδρομο της Μαιζώνος ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Φονικές καταιγίδες στη Βενεζουέλα: 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου που πλημμύρισαν και κατέρρευσαν ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Σεισμός στη Μονεμβασιά, 9 χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της περιοχής
9:57 Εθελοντική αιμοδοσία Αστυνομικών στο Αίγιο
9:55 Έκρηξη με γκαζάκια στον Κολωνό, συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ
9:50 Ωρα Πατρών: «Το Κτίριο Παλαιού Λιμένα… διηγείται την ιστορία του»
9:46 Σύλλογος Κρητών Πάτρας: Αρχισαν οι εγγραφές για τα χορευτικά τμήματα
9:46 Αλεπού προσπάθησε να κλέψει τσάντα κοπέλας λόγω κρουασάν! ΒΙΝΤΕΟ
9:41 Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών: Συναυλία Μουσικής Δωματίου στις 17/10
9:38 Επάγγελμα influencer: Αρχίζουν να ζαλίζουν και στην Ελλάδα οι απολαβές!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ