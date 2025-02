Φονικές πλημμύρες και δριμύ ψύχος στις ΗΠΑ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Από ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττονται οι ΗΠΑ, με τους νεκρούς από τις φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν ν’ ανέρχονται στους εννέα.

At least nine dead as a powerful storm system battered the South with severe weather and flooding. Kentucky was hit hardest, with eight deaths. Gov. Beshear warned the toll may rise. Flash flood warnings were issued across KY, TN, WV, and NC throughout the weekend. pic.twitter.com/xdIbybcff8

— Geopoliti𝕏 (@DalioTroy) February 16, 2025