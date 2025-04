Φονική πυρκαγιά σε εστιατόριο στην Κίνα: 22 νεκροί και 3 τραυματίες – Τραγωδία στη Λιαονίνγκ ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστική τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (29/04/2025) στην πόλη Λιαογιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, όπου εστιατόριο τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας πίσω του 22 νεκρούς και τρεις τραυματίες, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η φωτιά ξέσπασε στη συνοικία Σανλιτζουάνγκ της περιοχής Μπάιτα στις 12:25 τοπική ώρα (07:25 ώρα Ελλάδας), με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν τεράστιες φλόγες να καταπίνουν το κτίριο και μαύρο καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

🚨🇨🇳 BREAKING: At least 22 people killed in a deadly fire at a restaurant in China’s southern Liaoning province, local officials confirm.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε την πυρκαγιά «ιδιαίτερα επώδυνο δίδαγμα» και ζήτησε να αποδοθούν άμεσα ευθύνες, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, αφού οι φονικές πυρκαγιές αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στη χώρα λόγω χαλαρών προδιαγραφών ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες εβδομάδες 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας, ενώ παρόμοιο περιστατικό τον Ιανουάριο σε αγορά στο Τζιανγκτζιακόου είχε στοιχίσει τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους δεκαπέντε.

Apr 29: twenty-two people were killed and three injured in a fire at 厨娘饭店 (Chuniang Restaurant) in Baita District (白塔区), Liaoyang (辽阳), Liaoning province…

