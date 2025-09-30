Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας« και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή»

Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ
30 Σεπ. 2025 22:13
Pelop News

Δυστυχώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σεισμός ταρακούνησε Πάτρα και Ρίο!

Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, δήλωσε αστυνομικός στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας« και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι και ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:54 Η απάντηση του Matthew Mcconaughey όταν τον ρώτησε ο γιος του αν φοβήθηκε να παντρευτεί τη μητέρα του
23:39 Ο Σβαρτσενέγκερ στο Βατικανό: Κάθε καθολικός μπορεί να γίνει σταυροφόρος του περιβάλλοντος, να εξολοθρεύσουμε τη ρύπανση
23:22 Το πλάνο για να ανακτήσετε τη χαμένη ευεξία εάν είστε πάνω από 60 χρονών
22:59 Από λάθος ενημέρωση φοιτητής αυτοκτόνησε!
22:55 BBC:«Πιθανότατα θα απορρίψουμε το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα», λέει η Χαμάς
22:45 Πάτρα: Έπεσε κομμάτι μαρκίζας από νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της πόλης!
22:38 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:35 Σώος απεγκλωβίστηκε σώος από σπηλιά στη Λάρισα ο 53χρονος που έψαχνε λίρες!
22:25 Φρικιαστικό έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του, βρέθηκε νεκρό ένα παιδί και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο
22:13 Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ
22:04 Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21:54 Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη
21:43 Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
21:34 Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
21:24 Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
21:07 Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση
20:51 Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»
20:41 Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο
20:30 Παπαδόπουλος: Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της, από το 10,3% το 2014 έφτασε στο 23%
20:29 Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι εγώ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ