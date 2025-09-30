Φονικός ο σεισμός των 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί! ΒΙΝΤΕΟ

Δυστυχώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σεισμός ταρακούνησε Πάτρα και Ρίο!

Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, δήλωσε αστυνομικός στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που πρόσθεσε ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Panic at an international pageant in Cebu as 6.9 magnatudie earthquake hits Philippines#lindol #sismo #deprem pic.twitter.com/hwDZuXiXz8 — On the side (@Onthesidemedia) September 30, 2025

Live streamer (Sam Pepper) captures the M6.9 earthquake that just hit the Philippines. This is in Cebu….pic.twitter.com/5BebMAFgpj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Ο σεισμός έπληξε περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου την Τρίτη στις 21:59 τοπική ώρα (15:59 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος.

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας« και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή».

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι και ότι δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτιρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



