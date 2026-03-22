Forbes: Αυτός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025

Δείτε ποιοι διάσημοι ηθοποιοί είναι στην πρώτη 10άδα και με πόσα έσοδα καθένας και καθεμιά

22 Μαρ. 2026 16:13
Το Forbes αποκάλυψε επίσημα τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025.

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι στην κορυφή ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με εισόδημα 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικονομική του κυριαρχία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια επικερδή, μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Netflix.

Στη 2η θέση είναι ο Τομ Κρουζ με έσοδα που ανέρχονται σε 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ καταλαμβάνει την 3η θέση με 44 εκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως βασιλιάς των σταρ που δίνουν προτεραιότητα στο streaming.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον, η οποία θα συμμετέχει και στο επερχόμενο reboot του franchise Jurassic κατέλαβε την 4η θέση με 43 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο Μπραντ Πιτ ακολουθεί στην 5η θέση με 41 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία του F1 με την υποστήριξη της Apple.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι στην 6η θέση με 38 εκατομμύρια δολάρια, ο Τζακ Μπλακ στην 7η με 28 εκατομμύρια δολάρια, o Τζέισον Μομόα στην 8η με τα ίδια έσοδα, ο Ντάνιελ Κρεγκ στην 9η με 27 εκατομμύρια δολάρια και στη 10η η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Ακολουθούν οι Τζον Σίνα (26 εκ. δολάρια), Ριζ Γουίδερσπουν (26 εκ. δολάρια), Τζορτζ Κλούνεϊ (25 εκ. δολάρια), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (25 εκ. δολάρια), Κρις Πρατ (22 εκ. δολάρια), Τομ Χάρντι (21 εκ. δολάρια) Τζένιφερ Άνιστον (20 εκ. δολάρια), Κάμερον Ντίαζ (20 εκ. δολάρια) Τζέισον Μπέιτμαν (19 εκ. δολάρια).

16:19 Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη Ροή
16:13 Forbes: Αυτός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025
16:07 «Ξέφυγε» Γάλλος στρατηγός εα στην απάντησή του προς τον Τραμπ
15:58 Μαχαίρωσαν τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στην Καρδίτσα, η ΕΛΑΣ αναζητά τους δράστες
15:52 Γ’ Εθνική: Τι έχει γίνει στο ημίχρονο των αγώνων
15:52 Πέθανε ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων
15:45 Που θα δείτε τον μεγάλο τελικό του Τεντόγλου
15:40 Πάτρα: Πέθανε στα 61 της καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
15:33 Ρεκόρ γκίνες για 33χρονο Mαλαισιανό που έχει δέκα δόντια περισσότερα!
15:33 Πάτρα: Φούντωσαν ξαφνικά παλιά βαγόνια τρένου στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα – ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:26 Μετέωρα: Το Πάσχα των Ελλήνων
15:08 Υπουργείο: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
15:02 H καλλιτεχνική εξομολόγηση του Αγγελου Ανδριόπουλου
14:56 Κατεβάζει ρολά η Μυτιλήνη λόγω αφθώδους πυρετού
14:52 Σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μαξίμου και Αρειο Πάγο για τις υποκλοπές
14:46 Τροχαίο-σοκ με τραυματίες στην Π.Ε.Ο Ισθμού – Επιδαύρου BINTEO-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
14:42 Σε επιφυλακή ο ΕΟΦ για τυχόν ελλείψεις σε φάρμακα λόγω του πολέμου!
14:35 Ο Νετανιάχου ρίχνει το γάντι στους Ευρωπαίους: Ηρθε η ώρα να μπείτε στον πόλεμο
14:32 ΣΥΡΙΖΑ κατά Κυβέρνησης για την προσαγωγή νεολαίων της Νέας Αριστεράς για το πανό
14:26 Σβόλης: Δήλωση με μηνύματα προς τον δήμαρχο, την Κυβέρνηση και την ΕΕ (Τζιτζικώστα)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
