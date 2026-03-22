Forbes: Αυτός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025

Το Forbes αποκάλυψε επίσημα τη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ για το 2025.

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι στην κορυφή ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός της βιομηχανίας, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με εισόδημα 48 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η οικονομική του κυριαρχία υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από μια επικερδή, μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Netflix.

Στη 2η θέση είναι ο Τομ Κρουζ με έσοδα που ανέρχονται σε 46 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ καταλαμβάνει την 3η θέση με 44 εκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας την ιδιότητά του ως βασιλιάς των σταρ που δίνουν προτεραιότητα στο streaming.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον, η οποία θα συμμετέχει και στο επερχόμενο reboot του franchise Jurassic κατέλαβε την 4η θέση με 43 εκατομμύρια δολάρια ενώ ο Μπραντ Πιτ ακολουθεί στην 5η θέση με 41 εκατομμύρια δολάρια για την ταινία του F1 με την υποστήριξη της Apple.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι στην 6η θέση με 38 εκατομμύρια δολάρια, ο Τζακ Μπλακ στην 7η με 28 εκατομμύρια δολάρια, o Τζέισον Μομόα στην 8η με τα ίδια έσοδα, ο Ντάνιελ Κρεγκ στην 9η με 27 εκατομμύρια δολάρια και στη 10η η Μίλι Μπόμπι Μπράουν.

Ακολουθούν οι Τζον Σίνα (26 εκ. δολάρια), Ριζ Γουίδερσπουν (26 εκ. δολάρια), Τζορτζ Κλούνεϊ (25 εκ. δολάρια), Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (25 εκ. δολάρια), Κρις Πρατ (22 εκ. δολάρια), Τομ Χάρντι (21 εκ. δολάρια) Τζένιφερ Άνιστον (20 εκ. δολάρια), Κάμερον Ντίαζ (20 εκ. δολάρια) Τζέισον Μπέιτμαν (19 εκ. δολάρια).

