Φόρμουλα 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Νόρις, κέρδισε το πρωτάθλημα με 2 βαθμούς!
07 Δεκ. 2025 17:42
Να κερδίζεις ένα παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1, με μόλις 2 βαθμούς διαφορά, στο τελευταίο Grand Prix, και με την ψυχή στο στόμα, και για πρώτη φορά στην καριέρα σου, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός.

Ο Λάντο Νόρις, o 26χρονος οδηγός της McLaren, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα: να κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 1.

Με πολύ αγχωτικό τρόπο, μπόρεσε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς να πάρει το ελάχιστο από αυτό που ήθελε, δηλαδή την 3η θέση, εφόσον ο Φερστάπεν κέρδιζε τον αγώνα στο Αμπου Ντάμπι, κάτι που έγινε.

Πέρυσι, ο Νόρις ήταν και πάλι ο φαβορί, όμως ο Φερστάπεν έκανε εκπληκτικές νίκες, και στο τέλος κατάφερε να πάρει τον 4ο τίτλο του.

Φέτος, ο Ολλανδός επιχείρησε να κάνει το ίδιο. Δεν ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, όμως με 8 νίκες, συνολικά, κερδίζοντας τα περισσότερα από τα τελευταία Grand Prix, απέδειξε ότι μπορεί ο Νόρις να πήρε τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς διαφορά, με 7 νίκες, εντούτοις ο Φερστάπεν είναι ο καλύτερος οδηγός, αυτή τη στιγμή, στο γκριντ.

Σεβασμός σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, όπως ο Νόρις φέτος, ναι, αλλά να λέμε και την πλήρη αλήθεια.

Βέβαια, είχαμε και την ακύρωση των δύο οδηγών της McLaren στο Grand Prix του Λας Βέγκας, που αλήθεια είναι, έδωσαν στον Φερστάπεν περισσότερες ελπίδες.

Δεύτερος τερμάτισε ο Οσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση.

 

