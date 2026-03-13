Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ανοίγει το Taxisnet στις 16 Μαρτίου

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων περίπου 8,5 εκατομμυρίων φορολογουμένων για το φορολογικό έτος 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε ήδη τα νέα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές που επηρεάζουν μισθωτούς, νέους φορολογούμενους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Προθεσμίες υποβολής

Η διαδικασία θα διαρκέσει τέσσερις μήνες:

Έναρξη υποβολής: 16 Μαρτίου 2026

Λήξη προθεσμίας: 15 Ιουλίου 2026

Την ίδια περίοδο αναμένεται να αναρτηθούν και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Πώς θα πληρωθεί ο φόρος

Ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις:

1η δόση: έως 31 Ιουλίου 2026

Τελευταία δόση: έως 28 Φεβρουαρίου 2027

Εκπτώσεις για εφάπαξ πληρωμή

Όσοι πληρώσουν ολόκληρο τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου θα έχουν έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου

3% για δηλώσεις έως 15 Ιουνίου

2% για δηλώσεις έως 15 Ιουλίου

1,5 εκατ. προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένες στο σύστημα.

Αν οι φορολογούμενοι δεν κάνουν καμία αλλαγή, οι δηλώσεις θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 27 Απριλίου.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ συστήνει να γίνει προσεκτικός έλεγχος πριν την υποβολή.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν

Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν κυρίως:

Εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις Εισοδήματα από ενοίκια που μεταφέρονται από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια στο Ε2 και στο Ε1 Χρηματικές δωρεές από συγγενείς πρώτου βαθμού μέσω της πλατφόρμας myProperty Ηλεκτρονικές δαπάνες (κωδικοί 049-050) για το αφορολόγητο

Προσοχή στα τεκμήρια

Παρότι έχουν μειωθεί, τα τεκμήρια διαβίωσης συνεχίζουν να αποτελούν «παγίδα».

Υπολογίζεται ότι 1 στους 4 φορολογούμενους φορολογείται κάθε χρόνο με βάση τα τεκμήρια και όχι το πραγματικό εισόδημα.

Σε περιπτώσεις όπου τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα, μπορεί να χρειαστεί:

ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών για να καλυφθεί η διαφορά.

Προσοχή και στα προστατευόμενα μέλη

Εξίσου σημαντικό είναι να ελεγχθεί αν τα παιδιά έχουν δηλωθεί σωστά ως προστατευόμενα μέλη, καθώς αυτό επηρεάζει:

το αφορολόγητο όριο

το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Συμπέρασμα:

Παρότι πολλές δηλώσεις θα είναι έτοιμες στο σύστημα, οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους, ώστε να αποφύγουν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

