Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για βεβαιώσεις αποδοχών – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς έως το τέλος Φεβρουαρίου εργοδότες, ασφαλιστικοί φορείς και λοιποί υπόχρεοι πρέπει να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να ξεκινήσει η προσυμπλήρωση των δηλώσεων πριν από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που αναμένεται στις 16 Μαρτίου.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι και φέτος ο αριθμός των προσυμπληρωμένων δηλώσεων από μισθωτούς και συνταξιούχους θα αυξηθεί, ξεπερνώντας το 1,5 εκατομμύριο, γεγονός που απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής, χωρίς ωστόσο να αναιρεί την ανάγκη προσεκτικού ελέγχου των στοιχείων.

Η προσυμπλήρωση διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους, αλλά τυχόν λάθη ή ελλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση ανακριβειών, απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ ή, εναλλακτικά, υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Αν η προσυμπληρωμένη δήλωση δεν υποβληθεί από τον φορολογούμενο, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει αυτόματα στην υποβολή της μετά το Πάσχα.

Τα βασικά σημεία ελέγχου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε συγκεκριμένα στοιχεία:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου: Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι», επομένως τυχόν λάθη διορθώνονται μόνο μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση.

Οι σχετικοί κωδικοί είναι «κλειδωμένοι», επομένως τυχόν λάθη διορθώνονται μόνο μέσω του φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση. Ηλεκτρονικές δαπάνες: Πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Ο σχετικός κωδικός παραμένει ανοικτός για διορθώσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά. Ο σχετικός κωδικός παραμένει ανοικτός για διορθώσεις με τα απαραίτητα αποδεικτικά. Τεκμήρια διαβίωσης: Περιουσιακά στοιχεία όπως κατοικίες ή αυτοκίνητα ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με δηλωμένα κεφάλαια προηγούμενων ετών ή άλλα νόμιμα έσοδα.

Περιουσιακά στοιχεία όπως κατοικίες ή αυτοκίνητα ενδέχεται να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με δηλωμένα κεφάλαια προηγούμενων ετών ή άλλα νόμιμα έσοδα. Προστατευόμενα τέκνα: Η σωστή δήλωσή τους μπορεί να μειώσει σημαντικά τον τελικό φόρο, ακόμη και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων μέσω τροποποιητικής δήλωσης έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Πληρωμή φόρου και εκπτώσεις

Η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ πληρωμή δικαιούνται έκπτωση:

4% για δηλώσεις έως 30 Απριλίου,

3% έως 15 Ιουνίου,

2% έως 15 Ιουλίου 2026.

Τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς δείχνουν ότι περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι επέλεξαν την εφάπαξ εξόφληση, καταβάλλοντας συνολικά 2,17 δισ. ευρώ σε σύνολο περίπου 5 δισ. ευρώ χρεωστικών εκκαθαριστικών.

Από αυτούς, περίπου 750.000 εξασφάλισαν έκπτωση 4% επί φόρων ύψους 1,3 δισ. ευρώ, 410.000 φορολογούμενοι επωφελήθηκαν από έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 260.000 πέτυχαν έκπτωση 2% για φόρους 390 εκατ. ευρώ.

