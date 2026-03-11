Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 με μειώσεις φόρου και τεκμηρίων

Με σημαντικές αλλαγές και νέους κωδικούς έρχεται φέτος το έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων, φέρνοντας ελαφρύνσεις σε φόρους και τεκμήρια για χιλιάδες φορολογούμενους.

Περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες καλούνται να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος, ενώ περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο – κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι – θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη στο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανοίγει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 15 Ιουλίου. Για φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία υποβολής φτάνει έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Μειώσεις στα τεκμήρια και νέες ρυθμίσεις

Στο νέο έντυπο Ε1 αποτυπώνονται οι μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για ενήλικα εξαρτώμενα παιδιά που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Επιπλέον, μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για επαγγελματίες που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Οι βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε1

Το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης εμπλουτίζεται με νέους και τροποποιημένους κωδικούς, που επηρεάζουν συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών:

Οι κωδικοί 045-046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα χρόνια.

Προστίθεται ο νέος κωδικός 079 , μέσω του οποίου καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, εφόσον αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Τροποποιούνται οι στήλες στους κωδικούς 419-420 που αφορούν ενοίκια ακινήτων, εκτός από την κύρια κατοικία εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν. Πλέον ζητούνται επιπλέον στοιχεία, όπως ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, η επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα και ο αριθμός της δήλωσης μίσθωσης.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων και στόχο έχουν να διευκολύνουν τη συμπλήρωση των στοιχείων, αλλά και να περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

