Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%
Βήμα-βήμα πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποια λάθη κοστίζουν φόρο και πώς να αποφύγετε παγίδες.
Φέτος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι) θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μόλις ανοίξει η περίοδος υποβολής (αναμένεται αρχές Μαρτίου 2026).
Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τη δήλωση μετά το πέρας της προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η ανώτατη έκπτωση 4% για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Χρονοδιάγραμμα
- Άνοιγμα πλατφόρμας: αναμένεται αρχές Μαρτίου
- Υποβολή δηλώσεων: 15 Μαρτίου – 15 Ιουλίου 2026
- Πρώτη δόση φόρου (αν επιλεγούν δόσεις): έως 31 Ιουλίου 2026
- Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση: έως 31 Ιουλίου 2026
Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής
Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως 31 Ιουλίου και η δήλωση έχει υποβληθεί εντός των παρακάτω διαστημάτων:
- Έως 30 Απριλίου → 4% έκπτωση
- 1 Μαΐου – 15 Ιουνίου → 3% έκπτωση
- 16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου → 2% έκπτωση
Πώς να εξασφαλίσετε την έκπτωση 4%
- Εισέλθετε στο myAADE με κωδικούς Taxisnet αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα (αρχές Μαρτίου).
- Ελέγξτε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία (εισοδήματα, κρατήσεις, τέκνα, δαπάνες, κ.λπ.).
- Συμπληρώστε ή διορθώστε τυχόν πεδία που αφορούν εκπτώσεις, αποδείξεις, τέκνα, δάνεια, ιατρικές δαπάνες, δωρεές, κ.ά.
- Επιβεβαιώστε ότι το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό (αν είναι μηδενικό ή πιστωτικό, η έκπτωση δεν ισχύει).
- Υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατόν νωρίτερα (ιδανικά έως 30 Απριλίου) για να κλειδώσετε το 4%.
- Εξοφλήστε εφάπαξ το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό έως 31 Ιουλίου 2026 μέσω web banking, ATM, πάγιας εντολής ή POS.
Τα πιο συχνά λάθη που κοστίζουν φόρο
- Δεν ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα εισοδήματα από πλατφόρμες (e-food, Airbnb, freelance) και χάνουν εκπτώσεις ή πληρώνουν περισσότερο.
- Ξεχνούν να δηλώσουν τέκνα → χάνουν την έκπτωση φόρου ανά τέκνο.
- Δεν προσθέτουν δαπάνες που δικαιούνται (ιατρικά, φροντιστήρια, δωρεές) → χάνουν επιπλέον μειώσεις.
- Υποβάλλουν αργά (μετά 30 Απριλίου) και χάνουν το 4% → πληρώνουν 1-2% παραπάνω.
- Δεν εξοφλούν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου → χάνουν όλη την έκπτωση.
- Δεν διορθώνουν λάθη σε κωδικούς (π.χ. κωδ. 049 για τόκους δανείου) → η ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζει την έκπτωση.
Συμβουλή: Κάντε log in στην πλατφόρμα αμέσως μόλις ανοίξει, ελέγξτε τα πάντα και υποβάλετε πριν το Πάσχα για να εξασφαλίσετε το μέγιστο όφελος 4%.
