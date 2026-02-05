Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%

Φέτος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι) θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μόλις ανοίξει η περίοδος υποβολής (αναμένεται αρχές Μαρτίου 2026).

Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τη δήλωση μετά το πέρας της προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η ανώτατη έκπτωση 4% για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Χρονοδιάγραμμα

Άνοιγμα πλατφόρμας: αναμένεται αρχές Μαρτίου

Υποβολή δηλώσεων: 15 Μαρτίου – 15 Ιουλίου 2026

Πρώτη δόση φόρου (αν επιλεγούν δόσεις): έως 31 Ιουλίου 2026

Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση: έως 31 Ιουλίου 2026

Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως 31 Ιουλίου και η δήλωση έχει υποβληθεί εντός των παρακάτω διαστημάτων:

Έως 30 Απριλίου → 4% έκπτωση

1 Μαΐου – 15 Ιουνίου → 3% έκπτωση

16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου → 2% έκπτωση

Πώς να εξασφαλίσετε την έκπτωση 4%

Εισέλθετε στο myAADE με κωδικούς Taxisnet αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα (αρχές Μαρτίου). Ελέγξτε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία (εισοδήματα, κρατήσεις, τέκνα, δαπάνες, κ.λπ.). Συμπληρώστε ή διορθώστε τυχόν πεδία που αφορούν εκπτώσεις, αποδείξεις, τέκνα, δάνεια, ιατρικές δαπάνες, δωρεές, κ.ά. Επιβεβαιώστε ότι το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό (αν είναι μηδενικό ή πιστωτικό, η έκπτωση δεν ισχύει). Υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατόν νωρίτερα (ιδανικά έως 30 Απριλίου) για να κλειδώσετε το 4%. Εξοφλήστε εφάπαξ το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό έως 31 Ιουλίου 2026 μέσω web banking, ATM, πάγιας εντολής ή POS.

Τα πιο συχνά λάθη που κοστίζουν φόρο

Δεν ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα εισοδήματα από πλατφόρμες (e-food, Airbnb, freelance) και χάνουν εκπτώσεις ή πληρώνουν περισσότερο.

από πλατφόρμες (e-food, Airbnb, freelance) και χάνουν εκπτώσεις ή πληρώνουν περισσότερο. Ξεχνούν να δηλώσουν τέκνα → χάνουν την έκπτωση φόρου ανά τέκνο.

→ χάνουν την έκπτωση φόρου ανά τέκνο. Δεν προσθέτουν δαπάνες που δικαιούνται (ιατρικά, φροντιστήρια, δωρεές) → χάνουν επιπλέον μειώσεις.

που δικαιούνται (ιατρικά, φροντιστήρια, δωρεές) → χάνουν επιπλέον μειώσεις. Υποβάλλουν αργά (μετά 30 Απριλίου) και χάνουν το 4% → πληρώνουν 1-2% παραπάνω.

Δεν εξοφλούν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου → χάνουν όλη την έκπτωση.

Δεν διορθώνουν λάθη σε κωδικούς (π.χ. κωδ. 049 για τόκους δανείου) → η ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζει την έκπτωση.

Συμβουλή: Κάντε log in στην πλατφόρμα αμέσως μόλις ανοίξει, ελέγξτε τα πάντα και υποβάλετε πριν το Πάσχα για να εξασφαλίσετε το μέγιστο όφελος 4%.

