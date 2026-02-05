Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%

Βήμα-βήμα πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποια λάθη κοστίζουν φόρο και πώς να αποφύγετε παγίδες.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πώς εξασφαλίζετε την έκπτωση 4%
05 Φεβ. 2026 10:57
Pelop News

Φέτος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι) θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη, προεκκαθαρισμένη και έτοιμη προς υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μόλις ανοίξει η περίοδος υποβολής (αναμένεται αρχές Μαρτίου 2026).

Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα τη δήλωση μετά το πέρας της προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η ανώτατη έκπτωση 4% για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Χρονοδιάγραμμα 

  • Άνοιγμα πλατφόρμας: αναμένεται αρχές Μαρτίου
  • Υποβολή δηλώσεων: 15 Μαρτίου – 15 Ιουλίου 2026
  • Πρώτη δόση φόρου (αν επιλεγούν δόσεις): έως 31 Ιουλίου 2026
  • Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση: έως 31 Ιουλίου 2026

Έκπτωση εφάπαξ εξόφλησης ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής

Η έκπτωση ισχύει μόνο εφόσον ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως 31 Ιουλίου και η δήλωση έχει υποβληθεί εντός των παρακάτω διαστημάτων:

  • Έως 30 Απριλίου → 4% έκπτωση
  • 1 Μαΐου – 15 Ιουνίου → 3% έκπτωση
  • 16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου → 2% έκπτωση

Πώς να εξασφαλίσετε την έκπτωση 4%

  1. Εισέλθετε στο myAADE με κωδικούς Taxisnet αμέσως μόλις ανοίξει η πλατφόρμα (αρχές Μαρτίου).
  2. Ελέγξτε προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία (εισοδήματα, κρατήσεις, τέκνα, δαπάνες, κ.λπ.).
  3. Συμπληρώστε ή διορθώστε τυχόν πεδία που αφορούν εκπτώσεις, αποδείξεις, τέκνα, δάνεια, ιατρικές δαπάνες, δωρεές, κ.ά.
  4. Επιβεβαιώστε ότι το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό (αν είναι μηδενικό ή πιστωτικό, η έκπτωση δεν ισχύει).
  5. Υποβάλετε τη δήλωση όσο το δυνατόν νωρίτερα (ιδανικά έως 30 Απριλίου) για να κλειδώσετε το 4%.
  6. Εξοφλήστε εφάπαξ το ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό έως 31 Ιουλίου 2026 μέσω web banking, ATM, πάγιας εντολής ή POS.

Τα πιο συχνά λάθη που κοστίζουν φόρο

  • Δεν ελέγχουν τα προσυμπληρωμένα εισοδήματα από πλατφόρμες (e-food, Airbnb, freelance) και χάνουν εκπτώσεις ή πληρώνουν περισσότερο.
  • Ξεχνούν να δηλώσουν τέκνα → χάνουν την έκπτωση φόρου ανά τέκνο.
  • Δεν προσθέτουν δαπάνες που δικαιούνται (ιατρικά, φροντιστήρια, δωρεές) → χάνουν επιπλέον μειώσεις.
  • Υποβάλλουν αργά (μετά 30 Απριλίου) και χάνουν το 4% → πληρώνουν 1-2% παραπάνω.
  • Δεν εξοφλούν εφάπαξ έως 31 Ιουλίου → χάνουν όλη την έκπτωση.
  • Δεν διορθώνουν λάθη σε κωδικούς (π.χ. κωδ. 049 για τόκους δανείου) → η ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζει την έκπτωση.

Συμβουλή: Κάντε log in στην πλατφόρμα αμέσως μόλις ανοίξει, ελέγξτε τα πάντα και υποβάλετε πριν το Πάσχα για να εξασφαλίσετε το μέγιστο όφελος 4%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ