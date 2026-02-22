Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, τι πρέπει να προσέξετε

Η πλατφόρμα myAADE ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2026 για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025, με προθεσμία λήξης την 15η Ιουλίου 2026. Οι φορολογούμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, το σύστημα είναι πλήρως έτοιμο και αναμένεται να λειτουργήσει ομαλά, με σημαντική βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Φέτος προβλέπεται ρεκόρ προσυμπληρωμένων δηλώσεων, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1-1,5 εκατομμύριο, ενώ εξετάζεται η επέκταση σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών πέρα από τους μισθωτούς με μοναδική πηγή εισοδήματος.

Ενδεικτικά, στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ενδέχεται να ενταχθούν:

Μισθωτοί με επιπλέον εισοδήματα από ενοίκια.

Ελεύθεροι επαγγελματίες.

Μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση (π.χ. με μπλοκάκι).

Δεν προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής πέραν της 15ης Ιουλίου 2026.

Τρόποι εξόφλησης του φόρου εισοδήματος

Οι φορολογούμενοι έχουν τις εξής επιλογές:

Εφάπαξ εξόφληση με κλιμακωτή έκπτωση (εφόσον η πληρωμή γίνει έως 31 Ιουλίου 2026): 4% για υποβολή δήλωσης έως 30 Απριλίου 2026. 3% για υποβολή έως 15 Ιουνίου 2026. 2% για υποβολή έως 15 Ιουλίου 2026.

με κλιμακωτή έκπτωση (εφόσον η πληρωμή γίνει έως 31 Ιουλίου 2026): Σε 8 μηνιαίες δόσεις , με πρώτη δόση έως 31 Ιουλίου 2026 και συνέχεια: 28 Αυγούστου 2026 30 Σεπτεμβρίου 2026 30 Οκτωβρίου 2026 27 Νοεμβρίου 2026 31 Δεκεμβρίου 2026 29 Ιανουαρίου 2027 26 Φεβρουαρίου 2027

, με πρώτη δόση έως 31 Ιουλίου 2026 και συνέχεια: Άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας (έως 12 δόσεις), με άμεση χρέωση τμήματος της οφειλής (1/2 έως 1/12 ανάλογα με τον αριθμό δόσεων) και εξόφληση του υπολοίπου σε μηνιαίες δόσεις.

(έως 12 δόσεις), με άμεση χρέωση τμήματος της οφειλής (1/2 έως 1/12 ανάλογα με τον αριθμό δόσεων) και εξόφληση του υπολοίπου σε μηνιαίες δόσεις. Έντοκες δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης (έως 24 δόσεις): Επιτόκιο 4,34% για έως 12 δόσεις. Επιτόκιο 5,84% για 13-24 δόσεις.

(έως 24 δόσεις):

Τροποποιητικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι διατηρούν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για διόρθωση λαθών, ανακρίβειων ή συμπλήρωση στοιχείων, τόσο σε προσυμπληρωμένες όσο και σε μη προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Η προθεσμία αναμένεται να είναι έως 15 Ιουλίου 2026, όπως και πέρυσι.

