Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει στο Ε2 για ενοίκια, Airbnb και κλειστά ακίνητα

Με σημαντικές προσθήκες υποβάλλεται φέτος το έντυπο Ε2, που αφορά τα εισοδήματα από ακίνητα για το φορολογικό έτος 2025. Τα ποσά από μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ, με βάση τα μισθωτήρια και τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από πλατφόρμες όπως η Airbnb και η Booking.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι «κλειδωμένα». Ο φορολογούμενος μπορεί να τα ελέγξει και να τα διορθώσει, εφόσον διαπιστώσει λάθη ή αποκλίσεις.

Οι νέοι κωδικοί που φέρνουν φοροαπαλλαγή

Το βασικό σημείο ενδιαφέροντος στο φετινό Ε2 είναι η στήλη 17 και ειδικά οι κωδικοί 64 και 65.

Ο κωδικός 64 αφορά εισόδημα από μακροχρόνια μίσθωση κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, η οποία ήταν κενή τα προηγούμενα έτη.

Ο κωδικός 65 αφορά κατοικίες που το 2024 είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση και μέσα στο 2025 πέρασαν σε μακροχρόνια μίσθωση, επίσης τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις, το σχετικό εισόδημα μεταφέρεται στους κωδικούς 119-120 του Ε1 και απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πού δηλώνονται τα εισοδήματα από Airbnb

Στην ίδια στήλη του Ε2 δηλώνονται και τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο κωδικός 60 χρησιμοποιείται για τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως Airbnb και Booking.

Ο κωδικός 61 αφορά περιπτώσεις βραχυχρόνιας υπεκμίσθωσης.

Τι ισχύει για τα ανείσπρακτα ενοίκια

Ξεχωριστή προσοχή χρειάζεται στη στήλη 16, όπου δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Για να αναγνωριστούν φορολογικά, δεν αρκεί να μην έχουν εισπραχθεί. Θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει κινηθεί νομική διαδικασία κατά του μισθωτή, όπως διαταγή πληρωμής, διαταγή απόδοσης μισθίου, δικαστική απόφαση ή αγωγή με αποδεικτικό επίδοσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Στο Ε2 δηλώνεται το σύνολο της οικοδομημένης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα από το αν απέφερε εισόδημα. Αν ένα ακίνητο παρέμεινε κενό για όλο το έτος ή για συγκεκριμένο διάστημα, πρέπει να αναγραφεί η ένδειξη «ΚΕΝΟ» μαζί με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Μετά την υποβολή του Ε2, τα στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ακίνητα

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα γίνεται αυτοτελώς, αφού πρώτα αφαιρεθεί ποσοστό 5% ως τεκμαρτή δαπάνη.

Η κλίμακα παραμένει ίδια:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ

35% για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ

45% για το ποσό πάνω από τις 35.000 ευρώ

Το συμπέρασμα για τους ιδιοκτήτες είναι σαφές: φέτος το Ε2 δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά το έντυπο που μπορεί να κρίνει αν θα φορολογηθούν κανονικά ή αν θα κατοχυρώσουν απαλλαγή για εισοδήματα από ακίνητα.

