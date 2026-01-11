Φορολογικές ελαφρύνσεις 2026: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί; Τι ισχύει με τον μηδενικό φόρο για νέους;

Σημαντικές αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων φέρνει από την 1η Ιανουαρίου 2026 η νέα φορολογική μεταρρύθμιση, με μειώσεις συντελεστών και γενναίες ελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες με παιδιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αυξήσεις ξεκινούν από 40 έως 50 ευρώ τον μήνα για νέους έως 25 ετών, ενώ φτάνουν από 30 έως και 120 ευρώ για μισθωτούς με τρία παιδιά και άνω.

Συνολικά, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Για τους νέους και τους γονείς με παιδιά, η συνολική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φτάνει έως και τις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών

Περίπου 260.000 νέοι έως 30 ετών θα απαλλαγούν πλήρως ή θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο με το νέο καθεστώς. Για τους νέους έως 25 ετών χωρίς παιδιά, το 2026 εισάγεται αφορολόγητο όριο 22.204 ευρώ, έναντι μόλις 8.634 ευρώ που ίσχυε έως το 2025. Ακόμη και για εισοδήματα πάνω από αυτό το όριο, ο φόρος είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Για τους νέους 26-30 ετών, ο συντελεστής περιορίζεται στο 9% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 24χρονου με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε 1.283 ευρώ φόρο. Από το 2026 δεν θα πληρώνει τίποτα, εξοικονομώντας 167 ευρώ τον μήνα καθαρά.

Αυξήσεις ήδη στους μισθούς του Δημοσίου

Όσοι εργάζονται στο Δημόσιο είδαν ήδη τις αυξήσεις στους μισθούς τους, καθώς αυτές καταβλήθηκαν από τα τέλη Δεκεμβρίου, όπου είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η επικαιροποίηση των στοιχείων μισθοδοσίας.

Δημόσιος υπάλληλος 25 ετών χωρίς παιδιά και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ είδε αύξηση 107 ευρώ τον μήνα, με ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ – δηλαδή έναν επιπλέον μισθό.

Δημόσιος υπάλληλος 30 ετών χωρίς παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ λαμβάνει αύξηση 54 ευρώ τον μήνα και όφελος 648 ευρώ ετησίως.

Μεγάλοι κερδισμένοι οι γονείς – Έως 6.360 ευρώ τον χρόνο με 4 παιδιά

Οι οικογένειες με παιδιά αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους της μεταρρύθμισης. Για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος, ο συντελεστής μειώνεται:

στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί,

στο 16% με δύο παιδιά,

στο 9% με τρία παιδιά,

και μηδενίζεται πλήρως για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Η ρύθμιση ισχύει και για τους δύο γονείς, εφόσον εργάζονται. Έτσι, ζευγάρι με εισόδημα 25.000 ευρώ ο καθένας κερδίζει:

600 ευρώ τον χρόνο χωρίς παιδιά,

1.200 ευρώ με ένα παιδί,

1.800 ευρώ με δύο παιδιά,

3.400 ευρώ με τρία παιδιά,

και έως 6.360 ευρώ ετησίως με τέσσερα παιδιά.

Παραδείγματα αυξήσεων

Ιδιωτικός υπάλληλος 35 ετών με ένα παιδί και εισόδημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 400 ευρώ τον χρόνο ή περίπου 28 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει όφελος 600 ευρώ ετησίως ή 50 ευρώ τον μήνα.

Ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων με δύο παιδιά και εισόδημα 18.000 ευρώ ο καθένας κερδίζει συνολικά 960 ευρώ τον χρόνο.

Ιδιωτικός υπάλληλος 50 ετών με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ βλέπει αύξηση 85 ευρώ τον μήνα και όφελος 1.200 ευρώ ετησίως. Αν εργάζεται και ο/η σύζυγος με εισόδημα 20.000 ευρώ, το οικογενειακό όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2026 αλλάζει ουσιαστικά τον «χάρτη» των αποδοχών, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων και της οικογένειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



