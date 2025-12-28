Φορολογικές υποχρεώσεις έως 31 Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πριν αλλάξει ο χρόνος

Σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες καλούνται να τακτοποιήσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς το τέλος του έτους συνοδεύεται από πληρωμές φόρων, υποχρεώσεις δηλώσεων και αυστηρές προθεσμίες χωρίς περιθώρια παράτασης.

Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων περιλαμβάνονται η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος, η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ, η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 2026, καθώς και εκκρεμότητες που αφορούν τροποποιητικές δηλώσεις και ρυθμίσεις οφειλών.

Συνεχίζονται οι δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου, οι τρέχουσες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ θα συνεχιστούν κανονικά έως τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ ο νέος κύκλος του ΕΝΦΙΑ ξεκινά τον Μάρτιο του 2026 και θα εξοφλείται σε 12 μηνιαίες δόσεις.

«Κάθε μήνα υπάρχει φορολογική υποχρέωση, εκτός αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει νωρίτερα και να ξεμπερδέψει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Χωρίς παράταση και με βαριά πρόστιμα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία πρέπει να καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς προστίμων:

25% πρόστιμο για πληρωμή τον Ιανουάριο

50% πρόστιμο για πληρωμή τον Φεβρουάριο

100% πρόστιμο από τον Μάρτιο και μετά

«Από πέρυσι δεν δίνεται καμία παράταση, λόγω της αλλαγής στον τρόπο επιβολής προστίμων», τόνισε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Δηλώσεις και ρυθμίσεις που “λήγουν” με το έτος

Έως το τέλος του έτους πρέπει επίσης να υποβληθούν:

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά εισοδήματα, κυρίως συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων

Δηλώσεις θανόντων φορολογουμένων, από τους κληρονόμους, για εισοδήματα του 2024 ή παλαιότερων ετών

Δηλώσεις αλλαγής φορολογικής κατοικίας, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην Ελλάδα

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων, προκειμένου να μη χαθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών.

Νέα φορολογική κλίμακα από 1η Ιανουαρίου 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική κλίμακα που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, με αλλαγές που αφορούν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν άμεσα διαφορά μέσω της παρακράτησης φόρου.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

9% συντελεστής για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, με αφορολόγητο για νέους έως 25 ετών και οικογένειες με τέσσερα τέκνα

Μείωση συντελεστή από 22% σε 20% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ

Μείωση 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Επιπλέον ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και φορολογούμενους 26–30 ετών

Η μηνιαία αύξηση στο καθαρό εισόδημα ξεκινά από 4–5 ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και 100–150 ευρώ.

Τι ισχύει για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν θα δουν άμεση διαφορά, καθώς οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα αποτυπωθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, δηλαδή το 2027.

«Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, ειδικά μετά από χρόνια αυξήσεων και έμμεσων φόρων», ανέφερε ο κ. Χατζηγεωργίου, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω φορολογικές μειώσεις στο μέλλον.

